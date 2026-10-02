Nidhi Tiwari Case: ‘अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया…,’ निधि तिवारी मौत मामले में आखरी पोस्ट की होगी जांच

जानकारी के लिए बता दें कि, निधि तिवारी ने शनिवार को घटना से चंद घंटों पहले सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया था। इस पोस्ट में निधि ने लिखा था कि - 'इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया। किया मैंने खुद से पूरा कर दिया। इसलिए बताया जाता है खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं। खुद में खुद को तलाश करो। किसी और में आखिर कब तक तलाशोगे खुद को।'… बताया जा रहा है कि पुलिस ने निधि के इस पोस्ट को लेकर भी जांच करेगी। इसके अलावा निधि के मोबाइल में मिले चैट्स और मैसेज से भी मामले को लेकर कई खुलासे होने की उम्मीद है।