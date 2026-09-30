Nidhi Tiwari Case: ‘रील में नाचती हो, तुमसे शादी कौन करेगा?’… कहकर निधि को होटल में बुलाता था प्रेमी सोनू

परिजनों के अनुसार, सोनू निधि से बातचीत में अभद्र कमेंट करने लगा था। वह निधि से कहता था- तुम नाचती हो, रील बनाती हो, तुमसे शादी कौन करेगा? इस तरह वह निधि को प्रताड़ित (Nidhi Tiwari Reels) करने लगा था। परिजनों ने निधि को सोनू से दूरी बनाने की समझाइश भी दी लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रही। परिजन घटना के बाद से सोनू सिंह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि सोनू ही निधि को परेशान कर रहा था। छोटी बहन ने बताया कि कई बार निधि अपने कमरे में रोने लगती, जब उससे कारण पूछते तो वह कहती कि यह दुनिया खराब है। तुम किसी पर निर्भर मत रहना, खूब पढ़ाई करो और अपने पैरों पर खड़े होना।