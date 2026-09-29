निधि तिवारी मौत मामले में बड़ा खुलासा, शादीशुदा और दो बच्चों का पिता था सोनू सिंह

निधि की मां ने बताया कि निधि का सोनू सिंह से प्रेम संबंध था। वह सोनू से पहली बार एक साल पहले एक मेले में मिली थी। उन्होंने निधि और सोनू को बातचीत करते देखा था और पूछने पर निधि ने सोनू का परिचय कराया था। निधि की मां के अनुसार, सोनू एक-दो बार उनके घर भी आ चुका है। सिंगरौली में उसका आना-जाना लगा रहता था। वह मोरवा स्थित जीएस ग्रैंड होटल में ठहरा करता था। मां ने बताया कि वह जब भी मोरवा आता था, निधि उससे मिलने जाया करती थी। मां ने खुलासा करते हुए बताया कि सोनू शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी थे। यह बात उसने निधि से छिपाई थी और खुद को अविवाहित बताया था। निधि को जिस दिन इस बात का पता चला उसी दिन से दोनों बीच विवाद शुरू हो गया। निधि का कथित प्रेमी सोनू सिंह दिल्ली का है औरएनसीएल के आउटसोर्स कंपनी में बतौर इंजीनियर कार्यरत है। मां ने बताया कि घटना वाले दिन उन्हें सोनू ने फोन किया था। उसने फोन पर कहा था कि- आंटी ऊपर कमरे में जाइए, नहीं तो निधि कुछ कर लेगी।