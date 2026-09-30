दिल्ली में नौकरी, Nidhi Tiwari को बोला-पंजाब का हूं … आधार कार्ड में निकला झारखंड का पता, कौन है सोनू सिंह?

इस मामले में घटना के दो दिन बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हालांकि पुलिस फिलहाल कुछ भी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन पता चला है कि एक टीम सोनू सिंह की तलाश में दिल्ली रवाना की गई है। इधर, मोरवा के जिस होटल में सोनू अक्सर रुकता था, वहां से उसका रिकॉर्ड लिया गया है। बताया गया है कि सोनू सिंह के बारे में निधि तिवारी के परिवार को यह पता था कि वह पंजाब का रहने वाला है, लेकिन वह मोरवा में जिस होटल में ठहरता था, पुलिस जांच में होटल से सोनू सिंह का आधार कार्ड मिला है। सोनू के आधार कार्ड पर झारखंड के धनबाद का पता दर्ज है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका कि सोनू दिल्ली में रहता है, पंजाब में या झारखंड में। आधार कार्ड वाली जानकारी सामने आने के बाद सोनू सिंह की पहचान को लेकर संशय बढ़ गया है।