Chhatarpur Snake Bite News: घर में सो रही बच्ची के गले में लिपटा सांप, गर्दन में डसा

Chhatarpur Snake Bite: मध्यप्रदेश के छतरपुर में एक बच्ची को सांप के डसने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। बताया गया है कि बच्ची 9वीं कक्षा की छात्रा है और उसके गले में सोते वक्त सांप लिपट गया था और गर्दन पर डस लिया। बच्ची की आवाज सुनकर जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने सांप को देखा और मार दिया था। परिजन तुरंत बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां वक्त पर इलाज शुरू होने से छात्रा की हालत अब ठीक है।