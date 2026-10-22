रतलाम कलेक्टर पुस्तकालय पहुंचे, बच्चों से पूछे ऐसे सवाल

इस दौरान सीईओ जिला पंचायत वैशाली जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का अवलोकन करते हुए निर्देश दिए कि जिन पुरानी साहित्यिक पुस्तकों के संस्करण अब पढऩे योग्य नहीं हैं, उनके स्थान पर नए संस्करण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि साहित्य से जुड़ी पुस्तकों को अच्छी स्थिति में रखा जाए, ताकि पाठकों की रुचि बनी रहे। जिन पुस्तकों के कवर खराब हो गए हैं, उन पर तत्काल नए कवर लगाने के निर्देश भी दिए।