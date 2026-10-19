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Ratlam Breaking रतलाम में चली गोली, प्रेम विवाह की रंजिश की आशंका

रतलाम में रेलवे के पुराने माल गोदाम रोड पर वारदात, पीठ में गोली लगने से सुनील प्रजापत घायल, जीआरपी करेगी मामले की जांच
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रतलाम

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Ashish Pathak

Oct 19, 2026

ratlam crime news

रतलाम में गोली चली

रतलाम। शहर में रेलवे के पुराने माल गोदाम रोड पर एक युवक को गोली मारकर घायल करने की घटना सामने आई है। अज्ञात लोगों ने सुनील प्रजापत निवासी जुनी कलाल सेरी, रतलाम की पीठ पर गोली मारी। वारदात के बाद युवक सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। शुरुआती जानकारी में घटना के पीछे प्रेम विवाह से जुड़ी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हमले की वास्तविक वजह और इसमें शामिल लोगों की पहचान जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

पुराने माल गोदाम रोड पर हुई वारदात

जानकारी के अनुसार, घटना रेलवे के पुराने माल गोदाम रोड की है, जो जीआरपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताया गया है। सुनील प्रजापत पर अज्ञात लोगों ने हमला किया और उसकी पीठ पर गोली मार दी। गोली लगने से वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहां सुनील घायल अवस्था में पड़ा मिला। इसके बाद उसे तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।

वारदात को लेकर चर्चा

घटना के बाद क्षेत्र में वारदात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। हालांकि, हमला किस समय और किन परिस्थितियों में हुआ, इसे लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। पुलिस अब घटनाक्रम की कड़ियांजोड़ने और हमलावरों तक पहुंचने के लिए जांच करेगी।

प्रेम विवाह से नाराजगी की आशंका

सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के अनुसार, सुनील प्रजापत को पीठ पर गोली लगी है। उन्होंने बताया कि सुनील ने प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से नाराजगी के चलते कुछ लोगों द्वारा उसे गोली मारे जाने की आशंका है। पुलिस इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच करेगी।

जीआरपी करेगी मामले की जांच

घटना रेलवे के पुराने माल गोदाम रोड पर होने के कारण मामले की जांच जीआरपी पुलिस करेगी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की जांच में हमले की परिस्थितियों, आरोपियों की पहचान और वारदात के पीछे की वजह अहम रहेगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हमलावर अज्ञात हैं। घटना में प्रयुक्त हथियार, हमले के समय मौजूद लोगों और आरोपियों के भागने के रास्ते को लेकर कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इन बिंदुओं पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हमलावरों की पहचान पर टिकी जांच

युवक को गोली मारने की इस घटना में सबसे अहम सवाल यही है कि हमला किसने और क्यों किया। प्रेम विवाह से जुड़ी नाराजगी की आशंका के आधार पर पुलिस को संबंधित लोगों और घटनाक्रम की पड़ताल करनी होगी। साथ ही, अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखना जरूरी होगा। फिलहाल सुनील प्रजापत का उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है। पुलिस जांच के बाद ही हमले की पूरी कहानी और आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हो पाएगी।

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Updated on:

19 Oct 2026 10:16 pm

Published on:

19 Oct 2026 10:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / Ratlam Breaking रतलाम में चली गोली, प्रेम विवाह की रंजिश की आशंका

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