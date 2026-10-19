Ratlam Breaking रतलाम में चली गोली, प्रेम विवाह की रंजिश की आशंका

रतलाम। शहर में रेलवे के पुराने माल गोदाम रोड पर एक युवक को गोली मारकर घायल करने की घटना सामने आई है। अज्ञात लोगों ने सुनील प्रजापत निवासी जुनी कलाल सेरी, रतलाम की पीठ पर गोली मारी। वारदात के बाद युवक सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। शुरुआती जानकारी में घटना के पीछे प्रेम विवाह से जुड़ी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, हमले की वास्तविक वजह और इसमें शामिल लोगों की पहचान जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।