रतलाम में विपिन सचदेवा के सुरों ने बांधा समां, गूंज उठा राम आएंगें…

मंच पर आते ही विपिन सचदेवा ने च्मंगल भवन अमंगल हारी और च्मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आऐंगे जैसे लोकप्रिय भजनों की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया। रामभक्ति से सराबोर इन प्रस्तुतियों पर श्रोताओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की। इसके बाद मैया किसने रंगा है ये गुलाबी चौला और पूरा कर दे अरमान मेरी मां जैसे भजनों से उन्होंने माता रानी की महिमा का गुणगान किया। एक के बाद एक भजनों ने श्रोताओं को देर रात तक भक्ति के रंग में रंगे रखा।