रतलाम मेडिकल कॉलेज में दवाओं का टोटा, हर दूसरे-तीसरे पर्चे पर गोला

रतलाम। मेडिकल कॉलेज में दवा वितरण काउंटर पर हर दूसरे-तीसरे पर्चे पर गोला लगाकर मरीजों को कुछ दवाइयां बाहर से खरीदने के लिए कहा जा रहा है, उपचार के लिए पहुंच रहे मरीजों को पर्चे पर लिखी दवाइयां पूरी नहीं मिल पा रही हैं। हालात यह हैं कि एसिडिटी, एलर्जी और नसों के दर्द में इस्तेमाल होने वाली सामान्य दवाइयां तक उपलब्ध नहीं होने से मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। मेडिकल कॉलेज सरकारी अस्पताल में उपचार की उम्मीद लेकर आने वाले मरीजों को दवाओं के लिए जेब ढीली करनी पड़ रही है।



दवा वितरण के दौरान मरीजों से कहा जा रहा है कि जो दवाइयां यहां उपलब्ध हैं, वे ले लें और बाकी बाहर से खरीद लें। मरीजों का आरोप है कि एसिडिटी में उपयोग होने वाली पेंटाप और रैनिटिडीन जैसी दवाओं के लिए भी मरीजों को बाहर भेज रहे हैं। वहीं, नसों के दर्द के लिए लिखे गए मिथाइल कोबालामिन और प्रेगाबालिन के कॉम्बिनेशन में एक दवा देकर दूसरी बाहर से लाने को कहा जा रहा है।



कम कीमत वाली दवाइयां तक नहीं मिल रही

इसी तरह एलर्जी में उपयोग होने वाले लेवोसेटिरिजिन और मोंटेलुकास्ट के कॉम्बिनेशन की दवाइयां भी मरीजों को उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होने वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन तक नहीं मिलने की बात सामने आई है। कॉम्बिनेशन वाली दवाओं में एक दवा मिलने और दूसरी नहीं मिलने से मरीजों को पूरा उपचार लेने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता है। सवाल यह है कि जब मेडिकल कॉलेज में मरीजों को सामान्य और कम कीमत वाली दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं, तो नि:शुल्क उपचार की व्यवस्था का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा।