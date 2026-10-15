रतलाम में सुंदर मामा बोले- आज का चुना लगा प्रहलाद भाई पटेल को!

इन्होंने किया कलाकारों का सम्मान

कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, निगम आयुक्त अनिल भाना, नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया और सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेंद्र व्यास ने अतिथियों का स्वागत किया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और शहरवासी मौजूद रहे।



मेले में आज अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन

नगर निगम की ओर से कालिका माता नवरात्र मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में मेले के छटे दिन 16 अक्टूबर को निगम के सांस्कृतिक मंच पर अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर गौरव चौहान इटावा, कमलेश राजहंस अनपरा, लटूरी ल_ टूंडला, जॉनी बैरागी धार, सुनील व्यास मुम्बई, रजनी अवनी दिल्ली, अर्जुन अल्हड़ कोटा, मुन्ना बैटरी मंदसौर व धमचक मुल्थानी रतलाम कविता पाठ करेंगे। महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, निगम आयुक्त अनिल भाना, नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया, सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेन्द्र व्यास ने श्रोताओं से आयोजन को शामिल होकर सफल बनाने का आग्रह किया हैैं।