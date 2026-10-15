मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मालवा-निमाड़ में 18.26 करोड़ की मिलीं छूट

सौर ऊर्जा के समय बिजली इस्तेमाल करने पर मिल रही 20 प्रतिशत की रियायत, सितंबर के बिलों में 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिल गया सीधा लाभ।
रतलाम। स्मार्ट मीटर अब बिजली की खपत का हिसाब रखने के साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक बचत का लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सौर ऊर्जा से भरपूर दिन के समय बिजली का उपयोग करने वाले मालवा-निमाड़ के लाखों उपभोक्ताओं को सितंबर माह के बिजली बिलों में बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर के स्मार्ट मीटरों ने दिन के निर्धारित समय में हुई बिजली खपत की अलग गणना कर 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को कुल 18 करोड़ 26 लाख रुपए की टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट दिलाई है। इस व्यवस्था से जहां उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बचत हो रही है, वहीं दिन के समय सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है।
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर दिन के अलग-अलग समय में होने वाली बिजली खपत का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके आधार पर टाइम ऑफ डे यानी टीओडी व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में बिजली इस्तेमाल करने पर छूट दी जाती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की सौर ऊर्जा अवधि में बिजली खपत करने पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मंजूर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की रियायत दी जा रही है। सितंबर माह के बिजली बिलों में कंपनी क्षेत्र के 15 लाख से अधिक स्मार्ट मीटरधारी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है।
टीओडी छूट का सबसे बड़ा लाभ इंदौर शहर के उपभोक्ताओं को मिला है। यहां के 6.63 लाख बिजली उपभोक्ताओं को करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए की रियायत दी गई। इसके अलावा उज्जैन, रतलाम, देवास, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी सहित कंपनी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में भी हजारों उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया है।
प्रबंध निदेशक सिंह के अनुसार, उज्जैन जिले के 1.35 लाख उपभोक्ताओं को 1.62 करोड़ रुपए की टीओडी छूट मिली। रतलाम जिले के 1.18 लाख उपभोक्ताओं को 1.11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई। देवास जिले के 79 हजार उपभोक्ताओं को 78 लाख रुपए, खंडवा जिले के 66 हजार उपभोक्ताओं को 57 लाख रुपए, बुरहानपुर जिले के 64 हजार उपभोक्ताओं को 70 लाख रुपए तथा बड़वानी जिले के 57 हजार उपभोक्ताओं को 47 लाख रुपए की छूट दी गई। कंपनी क्षेत्र के अन्य जिलों में भी पात्र स्मार्ट मीटरधारी उपभोक्ताओं को नियमानुसार रियायत मिली है।
टीओडी छूट का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की उपलब्धता को देखते हुए इस अवधि में खपत बढ़ाने से ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है। इससे पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है।
कंपनी के अनुसार, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और बिजली की खपत को उपलब्ध ऊर्जा के अनुरूप प्रोत्साहित करना इस व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं। इससे कोयले और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को भी गति मिल सकती है। इस तरह स्मार्ट मीटर और टीओडी छूट की व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बचत का अवसर उपलब्ध करा रही है। साथ ही, दिन के समय बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी योगदान दे रही है।
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