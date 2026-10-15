मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मालवा-निमाड़ में 18.26 करोड़ की मिलीं छूट

रतलाम। स्मार्ट मीटर अब बिजली की खपत का हिसाब रखने के साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक बचत का लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सौर ऊर्जा से भरपूर दिन के समय बिजली का उपयोग करने वाले मालवा-निमाड़ के लाखों उपभोक्ताओं को सितंबर माह के बिजली बिलों में बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर के स्मार्ट मीटरों ने दिन के निर्धारित समय में हुई बिजली खपत की अलग गणना कर 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को कुल 18 करोड़ 26 लाख रुपए की टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट दिलाई है। इस व्यवस्था से जहां उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बचत हो रही है, वहीं दिन के समय सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है।