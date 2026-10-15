15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मालवा-निमाड़ में 18.26 करोड़ की मिलीं छूट

सौर ऊर्जा के समय बिजली इस्तेमाल करने पर मिल रही 20 प्रतिशत की रियायत, सितंबर के बिलों में 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिल गया सीधा लाभ।
2 min read
Google source verification

रतलाम

image

Ashish Pathak

Oct 15, 2026

electricity connection for ₹5 news ratlam

सौर ऊर्जा के समय बिजली इस्तेमाल करने पर मिल रही 20 प्रतिशत की रियायत, सितंबर के बिलों में 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिल गया सीधा लाभ।

रतलाम। स्मार्ट मीटर अब बिजली की खपत का हिसाब रखने के साथ उपभोक्ताओं को आर्थिक बचत का लाभ भी पहुंचा रहे हैं। सौर ऊर्जा से भरपूर दिन के समय बिजली का उपयोग करने वाले मालवा-निमाड़ के लाखों उपभोक्ताओं को सितंबर माह के बिजली बिलों में बड़ी राहत मिली है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर के स्मार्ट मीटरों ने दिन के निर्धारित समय में हुई बिजली खपत की अलग गणना कर 15 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को कुल 18 करोड़ 26 लाख रुपए की टाइम ऑफ डे (टीओडी) छूट दिलाई है। इस व्यवस्था से जहां उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बचत हो रही है, वहीं दिन के समय सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर दिन के अलग-अलग समय में होने वाली बिजली खपत का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके आधार पर टाइम ऑफ डे यानी टीओडी व्यवस्था के तहत पात्र उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में बिजली इस्तेमाल करने पर छूट दी जाती है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक की सौर ऊर्जा अवधि में बिजली खपत करने पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मंजूर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की रियायत दी जा रही है। सितंबर माह के बिजली बिलों में कंपनी क्षेत्र के 15 लाख से अधिक स्मार्ट मीटरधारी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला है।

इंदौर के उपभोक्ताओं को 8.50 करोड़ की राहत

टीओडी छूट का सबसे बड़ा लाभ इंदौर शहर के उपभोक्ताओं को मिला है। यहां के 6.63 लाख बिजली उपभोक्ताओं को करीब 8 करोड़ 50 लाख रुपए की रियायत दी गई। इसके अलावा उज्जैन, रतलाम, देवास, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी सहित कंपनी क्षेत्र के विभिन्न जिलों में भी हजारों उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ प्राप्त किया है।

रतलाम में 1.18 लाख उपभोक्ताओं को लाभ

प्रबंध निदेशक सिंह के अनुसार, उज्जैन जिले के 1.35 लाख उपभोक्ताओं को 1.62 करोड़ रुपए की टीओडी छूट मिली। रतलाम जिले के 1.18 लाख उपभोक्ताओं को 1.11 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई। देवास जिले के 79 हजार उपभोक्ताओं को 78 लाख रुपए, खंडवा जिले के 66 हजार उपभोक्ताओं को 57 लाख रुपए, बुरहानपुर जिले के 64 हजार उपभोक्ताओं को 70 लाख रुपए तथा बड़वानी जिले के 57 हजार उपभोक्ताओं को 47 लाख रुपए की छूट दी गई। कंपनी क्षेत्र के अन्य जिलों में भी पात्र स्मार्ट मीटरधारी उपभोक्ताओं को नियमानुसार रियायत मिली है।

बिजली बिल में बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

टीओडी छूट का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दिन के समय बिजली का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन की उपलब्धता को देखते हुए इस अवधि में खपत बढ़ाने से ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकता है। इससे पारंपरिक स्रोतों से बिजली उत्पादन की जरूरत कम करने में मदद मिल सकती है।

आर्थिक बचत का अवसर

कंपनी के अनुसार, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और बिजली की खपत को उपलब्ध ऊर्जा के अनुरूप प्रोत्साहित करना इस व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य हैं। इससे कोयले और अन्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों को भी गति मिल सकती है। इस तरह स्मार्ट मीटर और टीओडी छूट की व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बचत का अवसर उपलब्ध करा रही है। साथ ही, दिन के समय बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में भी योगदान दे रही है।

इन ट्रेन में यात्रा के लिए मिल रहा कंफर्म टिकट, अभी कर सकते बुकिंग

ये भी पढ़ें
railways decision yoganagari and jammu tawi ajmer trains run changed route

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 09:53 pm

Published on:

15 Oct 2026 09:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / मध्य प्रदेश में स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मालवा-निमाड़ में 18.26 करोड़ की मिलीं छूट

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम में सुंदर मामा बोले- आज का चुना लगा प्रहलाद भाई पटेल को!

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ratlam news
रतलाम

Ratlam पुलिस सख्त , 28 आदतन अपराधियों की जमानत निरस्त कराई

ratlam news
रतलाम

रतलाम मेडिकल कॉलेज: साफ-सफाई से दूर शौचालय-स्नानगृह-विश्रामगृह

Ratlam Medical College news
रतलाम

रतलाम के कालिका माता मेले में अनुष्ठा-अधिष्ठा ने बरसाया भक्ति रस, झूमें श्रोता

Kalika Mata Ratlam News Anushtha-Adhishtha Night
रतलाम

रतलाम में अंधे मोड़ पर पलटी कार, 21 वर्षीय अनस की मौत

ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.