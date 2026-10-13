रतलाम में अंधे मोड़ पर पलटी कार, 21 वर्षीय अनस की मौत

जानकारी के अनुसार, अनस अपने तीन-चार दोस्तों के साथ आई-10 कार क्रमांक एमपी-43-जेडएच-1820 से जा रहा था। मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब 12:55 से 1 बजे के बीच उनकी कार डी-मार्ट के पास स्थित अंधे मोड़ पर पहुंची। इसी दौरान कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन सड़क पर दो-तीन पलटी खाकर पलट गया। हादसा इतना गंभीर था कि कार में सवार अनस को गंभीर चोटें आईं, जबकि उसके साथ मौजूद अन्य युवक मामूली रूप से घायल हुए। देर रात हुए इस हादसे ने एक परिवार से उसका 21 वर्षीय बेटा छीन लिया। फिलहाल पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दुर्घटना तेज रफ्तार, अचानक सामने आए श्वान या किसी अन्य वजह से हुई थी।