रतलाम कालिका माता मेले में आज अधिष्ठा-अनुष्ठा का सुर संगम, 16 को आएंगे ये कवि

दशहरे के अवसर पर नेहरू स्टेडियम

मेले का समापन 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरे के अवसर पर नेहरू स्टेडियम (पोलोग्राउंड) में आकर्षक आतिशबाजी और ब्रासो बैंड की धुन के साथ रावण दहन से होगा। इसी दिन बरबड़ मेला परिसर में भी आतिशबाजी और रावण दहन किया जाएगा। महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष मनीषा शर्मा, निगम आयुक्त अनिल भाना, नेता पक्ष भगतसिंह भदौरिया, सामान्य प्रशासन समिति प्रभारी धर्मेन्द्र व्यास, राजस्व समिति प्रभारी दिलीप कुमार गांधी, पार्षद और महापौर परिषद सदस्य अक्षय संघवी, विशाल शर्मा, पार्षद प्रीति कसेरा, महापौर परिषद सदस्य पप्पू पुरोहित, अनिता कटारा, मनोहरलाल राजू सोनी, रामू भाई डाबी, सपना त्रिपाठी, अक्षय संघवी सहित समस्त पार्षद और एल्डरमेन ने नागरिकों से मेला शुभारंभ और प्रतिदिन रात्रि में निगम रंगमंच पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहने की अपील की है।