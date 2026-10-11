रतलाम में नवरात्र, ब्रह्ममुहूर्त में शंखनाद से रात तक गरबारास की धूम

दर्शनार्थ लगी भक्तों की कतार

मां कालिका मंदिर में ब्रह्ममुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की कतारें लग गईं। मातृशक्ति और पुरुष श्रद्धालु अलग-अलग कतारों में दर्शन के लिए आगे बढ़ते रहे। कई श्रद्धालु नंगे पैर माता के दरबार पहुंचे। घट स्थापना के साथ गरबा आराधना का भी शुभारंभ हुआ। भक्तिमय भजनों के बीच दीपक और कलश लेकर मातृशक्ति ने परंपरानुसार गरबारास किया। ब्रह्ममुहूर्त में गरबा विश्राम के बाद सुबह 6 बजे पुजारी प्रकाश ने माता की आरती की। रामद्वारा के महंत पुष्पराज ने भी माता के दर्शन-वंदन कर आरती की। पहले ही दिन मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल नजर आया।