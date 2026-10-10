दो बहनों का रतलाम में थाने में हंगामा, पुलिसकर्मियों से की झूमाझटकी

दीनदयालनगर में 8 अक्टूबर की शाम को दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों के चार लोगों को चोटें आईं। दोनों पक्षों ने डीडीनगर थाने में केस दर्ज कराया। एक पक्ष की निकिता पिता मनोज टांक की तरफ से दूसरे पक्ष की मुस्कान पिता पवन, उसकी छोटी नाबालिग बहन व भाई के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं दूसरे पक्ष की मुस्कान पिता पवन टांक की तरफ से प्रियांशु पिता मनोज टांक, निकिता पिता मनोज टांक, कृष्णा पति मनोज टांक, कलाबाई पति मनोहर टांक और यश पिता कमलेश टांक के खिलाफ क्रॉस रिपोर्ट दर्ज कराई गई।