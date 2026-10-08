रतलाम में देवस्थानों की 4622 हेक्टेयर जमीन की खुलेगी कुंडली

सबसे अधिक रतलाम क्षेत्र में देवस्थानों की जमीन

अनधिकृत विक्रय, नामांतरण, कब्जे या अभिलेख में गंभीर गड़बड़ी मिलने पर तत्काल एसडीओ और कलेक्टर कार्यालय को सूचना देना होगी। प्रशासन ने इस पूरी कवायद को देवस्थान संपत्ति के संरक्षण की दृष्टि से प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं। आंकड़ों में रतलाम क्षेत्र में 623 देवस्थानों की 1,730.50 हेक्टेयर, जावरा में 316 की 791.01, पिपलौदा में 319 की 913.65 और आलोट में 291 की 662.52 हेक्टेयर भूमि दर्ज है।