8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रतलाम

रतलाम में देवस्थानों की 4622 हेक्टेयर जमीन की खुलेगी कुंडली

कलेक्टर के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के 6 सितंबर 2021 के निर्णय का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि मंदिर से संबद्ध भूमि के स्वामी अधिष्ठाता देवता होते हैं। केवल पुजारी होने से किसी व्यक्ति का देवस्थान भूमि पर निजी स्वामित्व या भूमिस्वामी अधिकार नहीं बनता।
less than 1 minute read
Google source verification

रतलाम

image

Gourishankar singh Jodha

Oct 08, 2026

Temple lands Ratlam ancient temples

1,780 देवस्थानों की जमीन का खसरा-बी1, नक्शे और पंजी से होगा मिलान, गड़बड़ी मिली तो तत्काल रिपोर्ट

रतलाम. जिले के शासन प्रबंधित देवस्थानों की हजारों हेक्टेयर जमीन अब राजस्व रिकॉर्ड की जांच के दायरे में होगी। तहसील स्तर पर खसरा, बी-1, नक्शे, पुराने रिकॉर्ड, देवस्थान पंजी और शासन की सूची का मिलान कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने 1,780 देवस्थानों की 4,622.02 हेक्टेयर भूमि का अभिलेखों से मिलान कराने के निर्देश दिए हैं।

आदेश के बाद एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को देवस्थान भूमि के रिकॉर्ड का सत्यापन करना होगा। जांच में देवता अथवा देवस्थान का नाम, वर्तमान राजस्व प्रविष्टि, ग्राम-तहसील, पुजारी का नाम और खसरे की प्रति सहित अलग-अलग विवरण तैयार किया जाएगा।

पुजारी के नाम नहीं होगी देवस्थान की जमीन
कलेक्टर के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के 6 सितंबर 2021 के निर्णय का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि मंदिर से संबद्ध भूमि के स्वामी अधिष्ठाता देवता होते हैं। केवल पुजारी होने से किसी व्यक्ति का देवस्थान भूमि पर निजी स्वामित्व या भूमिस्वामी अधिकार नहीं बनता।

पुजारी का नाम जरूरत के अनुसार टिप्पणी कॉलम में
इसलिए रिकॉर्ड में संबंधित देवता अथवा देवस्थान का नाम नियमानुसार दर्ज किया जाएगा। शासन प्रबंधित देवस्थान में प्रबंधकीय प्रविष्टि मध्यप्रदेश शासन द्वारा, कलेक्टर जिला प्रबंधक के रूप में सुनिश्चित की जाएगी। पुजारी का नाम जरूरत के अनुसार टिप्पणी कॉलम में केवल पुजारी की हैसियत से दर्ज हो सकेगा।

सबसे अधिक रतलाम क्षेत्र में देवस्थानों की जमीन
अनधिकृत विक्रय, नामांतरण, कब्जे या अभिलेख में गंभीर गड़बड़ी मिलने पर तत्काल एसडीओ और कलेक्टर कार्यालय को सूचना देना होगी। प्रशासन ने इस पूरी कवायद को देवस्थान संपत्ति के संरक्षण की दृष्टि से प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिए हैं। आंकड़ों में रतलाम क्षेत्र में 623 देवस्थानों की 1,730.50 हेक्टेयर, जावरा में 316 की 791.01, पिपलौदा में 319 की 913.65 और आलोट में 291 की 662.52 हेक्टेयर भूमि दर्ज है।

रतलाम के 383 किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन

ये भी पढ़ें
electricity connection for ₹5 news ratlam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 10:44 pm

Published on:

08 Oct 2026 10:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / रतलाम में देवस्थानों की 4622 हेक्टेयर जमीन की खुलेगी कुंडली

बड़ी खबरें

View All

रतलाम

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रतलाम को मिला सिंथेटिक हॉकी एस्ट्रोटर्फ, 13.09 करोड़ स्वीकृत

ratlam news
रतलाम

रतलाम के 383 किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन

electricity connection for ₹5 news ratlam
रतलाम

सीएम ने रतलाम के किसानों से मालवी संवाद कर खूब हंसाया

CM Dr. Mohan Yadav
रतलाम

बिहार के 10 श्रमिकों से जावरा में 12-12 घंटे कराया जा रहा था काम, कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई

Bihar Workers Exploitation in Ratlam
रतलाम

दोस्त ने ही दोस्त को फंसाया, कमरे में बंद कर मांगी फिरौती

ratlam news
रतलाम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.