अपनी खुशी और आभार व्यक्त करते हुए दिव्यलक्ष्य चौहान ने यह जीत अपने कोच *श्री साजिद लोदी* को समर्पित की, जिन्होंने बचपन से ही साजिद लोदी टेनिस अकादमी के माध्यम से उन्हें कोचिंग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने अपने कोच के साथ-साथ सभी कोचों और ट्रेनिंग स्टाफ का आभार व्यक्त किया, जिनके निरंतर मार्गदर्शन ने उनकी खेल यात्रा में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने माता-पिता, अपने भाई, परिवार के सदस्यों और दोस्तों का भी दिल से धन्यवाद दिया, जिनके लगातार प्रोत्साहन, सहयोग और विश्वास ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया।



दो गोल्ड मेडल जीते हैं



यह उपलब्धि इंदौर के रहने वाले दिव्यलक्ष्य चौहान के लिए और भी खास है, क्योंकि उन्होंने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ट्रैप इवेंट में भी दो गोल्ड मेडल जीते हैं। टेनिस और शॉटगन शूटिंग दोनों में शानदार प्रदर्शन करते हुए वे मध्य प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। 9 साल बाद मिली यह ऐतिहासिक जीत मध्य प्रदेश के टेनिस खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और कभी हार न मानने वाली भावना का प्रमाण है।