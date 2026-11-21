कार्रवाई में रेलवे, जीआरपी, आरपीएफ के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से अनुविभागीय दंडाधिकारी पवन, तहसीलदार शैफाली जैन एवं नगर पुलिस अधीक्षक, उज्जैन दीपिका शिंदे उपस्थित रहे। कार्रवाई को व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के 95, राजकीय रेलवे पुलिस के 50, शहर पुलिस के 70 तथा लगभग 100 रेलवे कर्मचारियों सहित लगभग 315 अधिकारी एवं कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। रेल प्रशासन द्वारा रेलवे की भूमि एवं संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त रखने तथा रेलवे परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई निरंतर की जाती रहेगी।