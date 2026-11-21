इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 45 वर्षीय जगदीश भाभर पिता सोमा जी भाभर, निवासी लालगुवाड़ी। 30 वर्षीय मुकेश पिता रामा मावी कलजोरा, निवासी राजगढ़ धार। 20 वर्षीय भरत पिता नागजी भूरिया, निवासी बोरदा। 30 वर्षीय अक्षय पिता राकेश टाक, निवासी करमदी रोड। 40 वर्षीय राजू पिता बालाराम टाक, निवासी करमदी रोड। 27 वर्षीय अबरार पिता जाकिर हुसैन, निवासी रेल नगर। 60 वर्षीय नगरसिंह पिता भीमा मईडा, निवासी झाबुआ। 35 वर्षीय पीयूष पिता राजेंद्र जैन निवासी रामगढ़ और 30 वर्षीय इमरान पिता इकबाल खान, निवासी झाबुआ को गिरफ्तार किया है। पुलिस को फड़ से 25 पत्ते और 1,07,500 रुपए मिले। बाकी रकम आरोपियों के पास से बरामद की गई है।