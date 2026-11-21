Bhopal News:मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेता कमलेश दोहरे को महिला से दुष्कर्म के आरोप में भोपाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आरोप लगाया गया है कि, कमलेश दोहरे ने उसे पार्टी में बड़ा पद दिलाने का भरोसा देकर अपने झांसे में लिया और इसके बाद कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। फिलहाल, पीड़िता की शिकायत के आधार पर भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने बसपा नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही, उसे सीहोर से गिरफ्तार कर भोपाल ले आई है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ शुरु कर दी गई है।