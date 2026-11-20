बर्ड फ्लू की देसी वैक्सीन लॉन्च, पोल्ट्री किसानों को राहत, (फोटो सोर्स- ANI)
Bird Flu Vaccine: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल स्थित ICAR-NIHSAD में मुर्गियों के लिए देश की पहली स्वदेशी निष्क्रिय H5N1 (क्लेड 2.3.2.1a) बर्ड फ्लू वैक्सीन राष्ट्र को समर्पित की।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान (NIHSAD), भोपाल ने इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया है। यह मुर्गियों को अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लूएंजा (H5N1) वायरस के क्लेड 2.3.2.1a वेरिएंट से सुरक्षा प्रदान करती है।
वैक्सीन के उपयोग से पोल्ट्री क्षेत्र में रोग नियंत्रण मजबूत होगा, उत्पादन नुकसान कम होगा और किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वैक्सीन लॉन्च करते वक्त कहा कि, बर्ड फ्लू एक ऐसी बीमारी है जो फैलने पर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इससे न केवल बड़ी संख्या में मुर्गियां मारी जाती हैं, बल्कि इस बीमारी के मुर्गियों से इंसानों में फैलने का खतरा भी रहता है। अब तक हमारे देश में बर्ड फ्लू के 500 मामले सामने आ चुके हैं।
लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। ICAR-NIHSAD ने एक स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है, जिसे मुर्गियों को देने पर वे बर्ड फ्लू से सुरक्षित रहेंगी। इससे न केवल मुर्गियां सुरक्षित रहेंगी, बल्कि मुर्गियों में इस बीमारी को रोकने से यह इंसानों में भी नहीं फैलेगी, जिससे इस महामारी से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, यह वैक्सीन पोल्ट्री क्षेत्र की सुरक्षा और पोल्ट्री किसानों की आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह उपलब्धि 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होनें संस्थान के उन सभी वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को बधाई दी, जिन्होंने इस स्वदेशी वैक्सीन को विकसित करने में अपना योगदान दिया है।
अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (HPAI), जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू कहा जाता है, मुर्गियों और अन्य पक्षियों को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है। इसके प्रकोप से संक्रमित पक्षियों में लगभग 100 प्रतिशत तक मृत्यु हो सकती है। इससे बड़े पैमाने पर पक्षियों को मारने और व्यापार पर प्रतिबंध लगने के कारण पोल्ट्री किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। इस बीमारी का प्रभाव केवल पोल्ट्री फार्मों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार, पोल्ट्री उत्पादों की कीमतों और किसानों की आजीविका पर भी पड़ता है।
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