कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणापत्र 'न्याय पत्र' का जिक्र किया। रमेश ने कहा कि इसमें देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों को विस्तार से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए 'न्याय पत्र' हमारा घोषणापत्र था। इसमें अर्थव्यवस्था से जुड़ी हमारी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। इस न्याय पत्र में हमने बताया था कि 2014 से वेतन, रोजगार और निजी निवेश में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2014 के बाद से असमानताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री ने इस न्याय पत्र को लेकर हमारी कड़ी आलोचना की थी। उस समय, प्रधानमंत्री खुद को 'नॉन-बायोलॉजिकल' कहते थे। उन्होंने कहा था कि यह न्याय पत्र 'अर्बन नक्सल' सोच से भरा हुआ है। अब वे 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल करते हैं।