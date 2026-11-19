दिल्ली की एक अदालत ने CM रेखा गुप्ता को समन जारी किया है। यह समन अगस्त 2025 में सिविल लाइंस स्थित कैंप ऑफिस में 'जन सुनवाई' के दौरान उन पर हुए कथित हमले के मामले में उनका बयान दर्ज करने के लिए भेजा गया है।

उन्हें 16 जनवरी 2027 को तीस हजारी कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गवाह और पीड़ित के तौर पर पेश होने के लिए कहा गया है। यह कथित घटना 20 अगस्त 2025 को CM के आधिकारिक आवास पर 'जन सुनवाई' के दौरान हुई थी।