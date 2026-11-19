भारतीय उद्योग की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय निर्माता इस दिशा में पहले से ही खुद को भरोसेमंद और कुशल साझेदार साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा,"ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, भारतीय कंपनियां हमारी वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी कंपनियां "तकनीक, पूंजी और विशेषज्ञता" ला रही हैं, जिससे ये सप्लाई चेन और अधिक मजबूत हो रही हैं।