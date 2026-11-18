विदेश मंत्री ने दूसरी विशेषता के रूप में संसाधनों और तकनीक को हथियारों की तरह इस्तेमाल करने (वेपनाइजेशन) और 'चोकपॉइंट्स' (महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नियंत्रण) का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कैसे संसाधनों, ऊर्जा, बाजार तक पहुंच, तकनीक और वित्त का इस्तेमाल रणनीतिक हथियारों के तौर पर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, चाहे संसाधन हों या ऊर्जा, बाजार तक पहुंच हो, तकनीक हो या फिर वित्त - वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के हर पहलू का इस्तेमाल संबंधित पक्षों द्वारा खुले तौर पर हथियारों की तरह किया जा रहा है। 'चोकपॉइंट्स' और 'गेटवे' (चाहे वे भौतिक हों या वर्चुअल) भी अब रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं।