बीजिंग ने सोमवार को बताया कि तीनों नेता एपेक सम्मेलन के दौरान गुरुवार को शेनझेन में मिलेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों पर बात करना चाहते हैं। अल जज़ीरा के विश्लेषण में कहा गया है कि यूक्रेन का मुद्दा उठने की संभावना कम है। यह खास है, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर हमला पांचवें साल में पहुंच चुका है और अमेरिका की ईरान में जंग नौवें महीने की ओर बढ़ रही है।