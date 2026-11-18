Xi hugs Trump on Arrival : मनीला में मोदी से मुलाकात, फिर सीधे चीन: ट्रंप के तूफानी दौरे में शी-पुतिन के साथ इतिहास की तैयारी (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Trump Xi Putin Trilateral Summit: चीन के हाई-टेक शहर शेनझेन में आज वह नजारा दिखा, जो पहले कभी नहीं दिखा था। एपेक सम्मेलन के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग ने गले लगाकर स्वागत किया, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले ही यहां पहुंच चुके हैं। तीनों नेताओं की पहली साझा बैठक की तैयारी है, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक तिकड़ी कहा जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को चीन के शेनझेन शहर पहुंचे। विमान से उतरते ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें गले लगाया और स्वागत में लाल कालीन बिछा था। ट्रंप यहां चीन की मेज़बानी वाले एशिया-प्रशांत नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होने आए हैं। यहीं उनकी शी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अभूतपूर्व त्रिपक्षीय बैठक होनी है।
इससे पहले शी ने पुतिन का स्वागत किया था और उन्हें अपना पुराना दोस्त बताया था। यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा आपूर्ति और अमेरिका से रिश्तों जैसे मुद्दों पर शी को नाज़ुक संतुलन साधना पड़ रहा है। रूस के कुछ अखबार तो इसे पुतिन की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि यह मुलाकात हो रही है।
फिलीपींस का दौरा पूरा कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे चीन रवाना हो गए। मनीला में सामने आई तस्वीरों में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ बैठक करते देखा गया। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के अनुसार यह पिछले दो साल में क्वाड नेताओं की पहली आमने-सामने बैठक थी। ट्रंप के मौजूदा कार्यकाल में भी यह उनकी पहली ऐसी बैठक रही।
ट्रंप ने अमेरिका और फिलीपींस के बीच व्यापार समझौते को पूरा बताया, लेकिन इसकी शर्तों की जानकारी नहीं दी। छोटे और व्यस्त दौरे के कारण नेताओं के बीच विस्तार से बातचीत का मौका भी कम मिला।
बीजिंग ने सोमवार को बताया कि तीनों नेता एपेक सम्मेलन के दौरान गुरुवार को शेनझेन में मिलेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप ईरान युद्ध और परमाणु हथियारों पर बात करना चाहते हैं। अल जज़ीरा के विश्लेषण में कहा गया है कि यूक्रेन का मुद्दा उठने की संभावना कम है। यह खास है, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर हमला पांचवें साल में पहुंच चुका है और अमेरिका की ईरान में जंग नौवें महीने की ओर बढ़ रही है।
शुरुआत में बीजिंग इस बैठक को लेकर हिचक रहा था। इसकी वजह दो अप्रत्याशित नेताओं के साथ बैठने का जोखिम था। ठोस नतीजों की उम्मीद कम है, पर तीनों की एक फ्रेम में तस्वीर यूक्रेन, ताइवान और पश्चिम एशिया तक असर डालेगी।
इस साल ट्रंप और शी की यह तीसरी मुलाकात होगी। ट्रंप मई में चीन की राजकीय यात्रा कर चुके हैं। दूसरी ओर ट्रंप का टैरिफ युद्ध एपेक के एजेंडे पर साया बना हुआ है।
कुल मिलाकर शेनझेन में तस्वीरें भले गर्मजोशी की हों, असली सवाल कल सामने आएगा। तीन ताकतवर नेता एक मेज पर होंगे, पर क्या वे साझा ज़मीन ढूंढ पाएंगे?
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