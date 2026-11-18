Agnipath Scheme : अग्निवीरों को स्थायी सैनिक बनने के लिए दिखानी होगी तकनीक और हथियारों में महारत (फोटो सोर्स: ANI)
Revamped Agnipath Scheme: केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के बाद अब हर अग्निवीर के लिए नियमित सैनिक बनने का रास्ता खुल गया है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। चार साल बाद बाहर होने वाले 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त मौका मिलेगा। इसके बाद स्थायी नौकरी उसे ही मिलेगी, जो फिटनेस, निशानेबाजी और अनुशासन की कसौटी पर खरा उतरेगा। सेना के भीतर इसी चयन प्रक्रिया पर मंथन चल रहा है।
द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, संशोधित अग्निपथ योजना में स्थायी भर्ती के लिए काफी कड़े मानदंड तय करने पर विचार हो रहा है। सेना, नौसेना और वायुसेना में प्रशिक्षण ले रहे सभी अग्निवीरों के लिए रेगुलर कैडर में जाने का रास्ता कैबिनेट पहले ही साफ कर चुकी है। अब नजर उन 75 प्रतिशत जवानों पर है, जिन्हें चार साल की सेवा के बाद दो साल का विस्तार मिलेगा।
योजना दो चरणों में चलेगी। पहले चरण में मूल योजना की तरह 25 प्रतिशत अग्निवीर योग्यता के आधार पर चार साल बाद सीधे सेना में शामिल होंगे। बाकी 75 प्रतिशत, जो पहले सेवानिधि पैकेज लेकर बाहर हो जाते, उन्हें अब दो साल और मिलेंगे। उसके बाद इच्छुक और योग्य जवान नियमित सैनिक बन सकेंगे।
रिपोर्ट के अनुसार, जिन अग्निवीरों के पास कई हुनर होंगे और जो तकनीक व हथियारों में माहिर होंगे, उन्हें तरजीह मिलेगी। वजह यह है कि सशस्त्र बलों में नई तकनीक और आधुनिक हथियार प्रणालियां तेजी से शामिल हो रही हैं।
चर्चा में शामिल लोगों के मुताबिक, छह साल पूरे होने पर लो मेडिकल कैटेगरी (एलएमसी) वाले उम्मीदवारों को न चुनने का प्रस्ताव है। इसी तरह अनुशासनहीनता के मामले, यहां तक कि शराब की निर्भरता भी, चयन में आड़े आ सकती है। एक अधिकारी ने बताया कि हाल के वर्षों में नियमित सैनिकों में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के कारण एलएमसी के काफी मामले सामने आए हैं।
शारीरिक मानकों पर भी सख्ती की तैयारी है। विस्तार चाहने वाले अग्निवीर को कंबाइंड फिजिकल टेस्ट में 'उत्कृष्ट' ग्रेड और फायरिंग में कम से कम 'फर्स्ट क्लास शॉट' होना पड़ सकता है। निशानेबाजी की श्रेणियां मार्क्समैन, फर्स्ट शॉट और स्टैंडर्ड शॉट में बंटी हैं। एलएमसी की भी तीन श्रेणियां हैं: युद्ध में घायल, सैन्य सेवा से जुड़ी या उससे बढ़ी चोट या विकलांगता, और सेवा से असंबंधित स्थिति। युद्ध में घायल या सेवा-जनित मामलों में कुछ रियायत मिल सकती है, पर यह अभी शुरुआती स्तर पर है।
सजा के दो प्रकार हैं, रेड इंक और ब्लैक इंक एंट्री। चर्चा इस पर भी है कि विस्तार पर चल रहे अग्निवीर को एक छोटी चूक पर भी हटाया जाए या नहीं। दो साल पूरे होने के करीब यूनिट स्तर पर लिखित परीक्षा, शारीरिक और फायरिंग टेस्ट लेकर अंतिम मेरिट सूची बनाने का विचार भी है।
नए प्रमाणपत्र में चार विकल्प होंगे: सीधे रेगुलर कैडर में जाना, 25 प्रतिशत में न चुने जाने पर विस्तार लेना, केवल विस्तार चाहना, या आगे सेवा न करना। मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ (HQ IDS) ने कहा है कि मानदंड 'फिलहाल विचाराधीन' हैं।
आपको बता दें कि अग्निपथ योजना जून 2022 में शुरू हुई थी। इसमें साढ़े 17 से 21 साल के युवाओं की चार साल के लिए भर्ती होती है, और अंत में करीब 11.71 लाख रुपये का सेवानिधि पैकेज मिलता है। पहला बैच 2022 के अंत से 2023 की शुरुआत में सेवा में आया था, यानी उसके चार साल पूरे होने का समय अब करीब है।
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