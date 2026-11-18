शारीरिक मानकों पर भी सख्ती की तैयारी है। विस्तार चाहने वाले अग्निवीर को कंबाइंड फिजिकल टेस्ट में 'उत्कृष्ट' ग्रेड और फायरिंग में कम से कम 'फर्स्ट क्लास शॉट' होना पड़ सकता है। निशानेबाजी की श्रेणियां मार्क्समैन, फर्स्ट शॉट और स्टैंडर्ड शॉट में बंटी हैं। एलएमसी की भी तीन श्रेणियां हैं: युद्ध में घायल, सैन्य सेवा से जुड़ी या उससे बढ़ी चोट या विकलांगता, और सेवा से असंबंधित स्थिति। युद्ध में घायल या सेवा-जनित मामलों में कुछ रियायत मिल सकती है, पर यह अभी शुरुआती स्तर पर है।