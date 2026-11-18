2027 में मुंबई में होगा पहला 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम', Photo- ANI
Quad 2027 Mumbai: मनीला में आयोजित 7वें 'क्वाड लीडर्स समिट' में मंगलवार को क्वाड नेताओं ने पांच प्रमुख नतीजों की घोषणा की। इनमें आर्थिक सहयोग, आतंकवाद-रोधी प्रयास, समुद्री निगरानी, केबल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, यह भी घोषणा की गई कि 2027 में मुंबई में पहली बार 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा।
इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान की प्रधानमंत्री तकाइची सानाए शामिल हुए। इन नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति और विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर दी गई जानकारी के अनुसार, इन पांच प्रमुख नतीजों में 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम', आतंकवाद-रोधी सहयोग, हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग, केबल कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए 'क्वाड पार्टनरशिप', तथा क्वाड साइबर सहयोग को और मजबूत करना शामिल है।
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'X' पर एक पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप, तकाइची और अल्बानीज के साथ 7वें 'क्वाड लीडर्स समिट' में हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री मोदी ने एक रचनात्मक और भरोसेमंद 'क्वाड' (Quad) साझेदारी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों और आपदा प्रबंधन में सहयोग के जरिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और मजबूती को बढ़ावा देना है। यह भी घोषणा की गई कि 2027 में मुंबई में पहली बार 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' का आयोजन किया जाएगा।
भारत की पहल पर शुरू होने वाला यह कार्यक्रम 2027 की शुरुआत में आयोजित किया जाएगा। इसमें चारों देशों के कारोबारी नेता, सरकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ एक साथ आएंगे, ताकि उनके निजी क्षेत्रों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत किया जा सके और व्यावसायिक समझौतों व साझेदारियों को बढ़ावा मिल सके। शिखर सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने रणनीतिक सहयोग को व्यावसायिक साझेदारियों में बदलने के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा, 'चार प्रमुख बाजार अर्थव्यवस्थाओं के रूप में, हमारी यह साझा जिम्मेदारी है कि हम व्यापार के अधिक अवसर पैदा करें और मजबूत सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) बनाएं। अपने रणनीतिक सहयोग को व्यावसायिक साझेदारियों में बदलने के लिए, भारत ने 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' की घोषणा की है।'
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