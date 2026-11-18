Quad 2027 Mumbai: मनीला में आयोजित 7वें 'क्वाड लीडर्स समिट' में मंगलवार को क्वाड नेताओं ने पांच प्रमुख नतीजों की घोषणा की। इनमें आर्थिक सहयोग, आतंकवाद-रोधी प्रयास, समुद्री निगरानी, ​​केबल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, यह भी घोषणा की गई कि 2027 में मुंबई में पहली बार 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' का आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा।

इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और जापान की प्रधानमंत्री तकाइची सानाए शामिल हुए। इन नेताओं ने एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।