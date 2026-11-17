हूतियों ने चेतावनी दी है कि सऊदी अरब (Saudi Arabia) के हमले और महिलाओं व बच्चों की हत्याएं, हूतियों के उस संकल्प को और मज़बूत करेंगी जिसके तहत हूती संगठन अपनी सैन्य क्षमताओं को विकसित कर रहा है और ऐसे लक्ष्यों को चुन रहा है, जिनसे सऊदी की सेनाओं को और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हूतियों ने सऊदी अरब के क्षेत्र में अपने सैन्य अभियान जारी रखने, नाकेबंदी का जवाब अपनी ओर से नाकेबंदी करके देने, सैन्य तनाव बढ़ाने की कोशिशों का जवाब और ज़्यादा तनाव बढ़ाकर देने और सऊदी समर्थित सैनिकों के जमावड़ों तथा सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने का संकल्प लिया है। यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सऊदी अरब की आक्रामकता खत्म नहीं हो जाती और यमन पर लगी नाकेबंदी हटा नहीं ली जाती।