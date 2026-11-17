ईरान और अमेरिका के बीच हमलों का सिलसिला फिर से शुरू होने के कारण जंग फिर से बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिकी सेना ने जहाँ केशम आइलैंड पर सीमित हमलों को अंजाम दिया, तो वहीँ ईरानी सेना ने भी कुछ मौकों पर बहरीन में अमेरिकी रडार को निशाना बनाया। होर्मुज स्ट्रेट में बिछाई गई समुद्री बारूदी सुरंगों से टकराकर तेल के जहाजों में धमाकों और फिर आग लगने की घटनाएं रोज़ देखने को मिल रही हैं। दोनों देश एक-दूसरे की शर्तें नहीं मान रहे हैं और जुबानी जंग भी जारी है। सीधी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन मध्यस्थ पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस युद्ध का स्थायी अंत हो जाए।