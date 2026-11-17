अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस(फोटो-IANS)
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने कहा कि, 'नियोकंजर्वेटिव' चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ युद्ध हमेशा चलने वाला युद्ध बन जाए, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रपति ट्रम्प इस युद्ध में लंबे समय तक उलझे रहने की स्थिति नहीं बनने देंगे। वेंस ने यह भी माना है कि इस युद्ध की वजह से गैस और ऊर्जा की कीमतों के मामले में राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को कभी न खत्म होने वाला युद्ध (फॉरएवर वॉर / अंतहीन युद्ध) नहीं बनने देंगे। वेंस ने एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका दो साल या 10-15 साल तक इस संघर्ष में नहीं फंसा रहेगा और ट्रंप का मकसद इस सैन्य अभियान को लंबा खींचना नहीं है।
उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना जरूरी समझते हैं क्योंकि यह अमेरिका के लिए एक खतरा है, लेकिन अमेरिका इसमें अंतहीन रूप से उलझना नहीं चाहता।
इससे पहले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी को हुई हार के बाद वेंस ने इस बात पर जोर दिया था कि युद्ध और उससे उपजे आर्थिक संकट का असर चुनाव परिणामों पर पड़ा है। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने वेंस को ईरान के साथ सीधी शांति वार्ता से हटाकर घरेलू मुद्दों (जैसे डेमोक्रेट-शासित राज्यों में अपराध और भ्रष्टाचार की जांच) पर ध्यान केंद्रित करने को कहा था।
वेंस ने उन रिपोर्टों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर उनके और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच मतभेद हैं, और उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है, हालांकि उन्होंने पहले सुझाव दिया था कि इस संघर्ष के राजनीतिक परिणामों के कारण मध्यावधि चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार हुई थी।
वैंस ने कहा कि ट्रंप संघर्ष को समाप्त करने के लिए आगे के कदमों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें सैन्य अभियान को समाप्त करना या तेहरान पर दबाव बढ़ाना शामिल है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ही निर्णय लेने वाले होते हैं, और स्पष्ट रूप से प्रशासन के भीतर हमेशा इस बात पर बहस और चर्चा होती रहती है कि वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है।
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