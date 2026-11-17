अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष को लेकर यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को कभी न खत्म होने वाला युद्ध (फॉरएवर वॉर / अंतहीन युद्ध) नहीं बनने देंगे। वेंस ने एक साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका दो साल या 10-15 साल तक इस संघर्ष में नहीं फंसा रहेगा और ट्रंप का मकसद इस सैन्य अभियान को लंबा खींचना नहीं है।