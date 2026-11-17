कार्यक्रम में मुख्य तौर पर इस बात पर चर्चा हुई कि बाघ या शेर जैसे जीव सीधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं खींचते, लेकिन उनके रहने की जगह यानी घने जंगल, घास के मैदान, आर्द्रभूमि और पहाड़ बहुत बड़े कार्बन स्टोरेज होते हैं। जब इन इलाकों की सुरक्षा होती है, तो जंगलों का विनाश रुकता है और पर्यावरण में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये जीव 'अंब्रेला स्पीशीज' (छाता प्रजाति) की तरह काम करते हैं। यानी जब हम एक बाघ या शेर के पूरे इलाके को सुरक्षित करते हैं, तो उस जंगल में रहने वाले हजारों दूसरे छोटे जीव-जंतु, पेड़-पौधे और वहां की नदियों का पानी अपने आप सुरक्षित हो जाता है। इससे स्थानीय स्तर पर जलवायु का लचीलापन मजबूत होता है।