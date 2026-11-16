‘ईरान को है पाकिस्तान पर भरोसा’, अमेरिका से डील में पाकिस्तानी कोशिशों पर अब्बास अराघची ने कह दी बड़ी बात

पिछली बार अमेरिका और ईरान के बीच शांति-समझौता में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की मध्यस्थता में ही दोनों देश शांति-समझौतों की शर्तों पर सहमत हुए हैं। सीधी बातचीत न होने पर दोनों देशों ने पाकिस्तान के ज़रिए ही लगातार बातचीत की और अपने संदेशों का आदान-प्रदान भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने तो ईरान से शांति-समझौता होने के बाद पाकिस्तान को इसके लिए क्रेडिट भी दिया था। हालांकि बाद में यह शांति-समझौता टूट गया था, लेकिन इसे फिर से लागू करने के लिए पाकिस्तान हर संभव कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और ईरान पड़ोसी देश हैं और दोनों ही इस्लामिक मूल्य साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच लंबे समय से मज़बूत संबंध रहे हैं। वहीँ पिछले दो साल में पाकिस्तान के अमेरिका से संबंधों में भी मज़बूती आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ ट्रंप को कई मौकों पर शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया, बल्कि भारत से जंग रुकवाने के भी उन्हें क्रेडिट दिया। इसके साथ ही ट्रंप के परिवार के क्रिप्टोकरेंसी बिज़नेस में भी पाकिस्तान शामिल है।