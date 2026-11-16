भारत-अमेरिका की लॉन्ग-टर्म दोस्ती को लेकर डोनाल्ड ट्रंप हैं बहुत सकारात्मक, आईबीएम चेयरमैन-सीईओ अरविंद कृष्णा का खुलासा

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर दोनों पक्षों में बातचीत जारी है और जल्द ही इसे फाइनल किया जा सकता है। इस ट्रेड डील की ज़्यादातर शर्तों पर दोनों देशों में सहमति बन चुकी है। इसी बीच वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने रविवार को बताया कि भारत को अमेरिका से यह आश्वासन मिला है कि ट्रेड डील के तहत अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों को अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर पहुंच मिलेगी। गोयल ने बताया कि यह सहमति पहले ही बन गई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और ट्रंप ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मज़बूत करने के लिए एक व्यापक ढांचे पर सहमति जताई थी। यह भी तय हुआ है कि अमेरिका में भारत को प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम शुल्क के साथ बेहतर व्यापार पहुंच मिलेगी। भारत और अमेरिका ने फरवरी में ट्रेड डील के पहले चरण के लिए रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। दोनों पक्षों का लक्ष्य आर्थिक संबंधों को गहरा करना और बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है। दोनों पक्ष चालू वित्त वर्ष के अंत तक इस ट्रेड डील के पहले चरण को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं।