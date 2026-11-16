मिनाब स्कूल हमले को लेकर ईरान ने दो अमरीकी नौसैन्य अधिकारियों को दी धमकी

ईरानी दूतावास का यह बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने तेहरान को वरिष्ठ अमरीकी अधिकारियों की हत्या की कोशिश से बाज आने को कहा था। 12 नवंबर को रेडियो होस्ट ह्यू हेविट को दिए इंटरव्यू में ट्रंप से पूछा गया था कि अगर ईरान किसी वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी की हत्या में कामयाब हो गया, तो अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी। ट्रंप ने कहा था कि वे ज्यादा समय तक अस्तित्व में नहीं रहेंगे।