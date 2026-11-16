Phuket Fire 11 Killed: थाईलैंड के फुकेट में तड़के मौत की आग: 11 की जान गई, पटोंग के पास मचा कोहराम

Bangkok Bar Fire Thailand: थाईलैंड के मशहूर पर्यटन द्वीप फुकेट में सोमवार तड़के लगी भीषण आग में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 16 घायल हुए। हादसा पटोंग बीच के पास एक व्यावसायिक इमारत में हुआ, जहां से लपटें आसपास की इमारतों तक पहुंच गईं। राहत की बात यह रही कि मृतकों या घायलों में कोई विदेशी पर्यटक नहीं है। लेकिन चार महीने में दूसरे बड़े अग्निकांड ने थाईलैंड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।