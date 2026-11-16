Nvidia की बढ़ीं मुश्किलें, चीन को AI चिप्स भेजने के आरोपों पर अमेरिका सख्त, बोर्ड को 10 दिन का अल्टीमेटम

फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ शब्दों में कहा कि Nvidia के बोर्ड को अब कंपनी के अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से किसी नए और मजबूत चेहरे को नया नेतृत्व सौंपना चाहिए। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि क्या Nvidia ने जानबूझकर उन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिनमें यह बात सामने आ रही थी कि सिंगापुर समेत कई कंपनियों के जरिए अमेरिकी चिप्स चुपचाप चीन को बेचे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि कंपनी का पुराना वर्के कल्चर ऐसा रहा है, जहां सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। यही वजह है कि अब सरकार इस मामले में सिर्फ व्यक्तिगत चेहरों पर नहीं, बल्कि पूरी कानूनी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था पर कड़ा रुख अपना रही है।