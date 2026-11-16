16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

US Iran War: तीसरा अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी में, ईरान की दो टूक: “पहले हमले का इंतजार नहीं करेंगे”

US Aircraft Carrier Middle East: तीन विशाल युद्धपोत, समंदर में बिछी बारूदी सुरंगें और एक देश की खुली चेतावनी। खाड़ी में पर्दे के पीछे आखिर क्या पक रहा है? पढ़िए पूरा घटनाक्रम, जो दुनिया की तेल आपूर्ति और भारत की जेब तक असर डाल सकता है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Updated: 16 Nov 2026, 8:46 AM IST

USS Theodore Roosevelt

USS Theodore Roosevelt : "कूटनीति के बहाने समय खरीद रहा है अमेरिका": ईरान का बड़ा आरोप, तीन विमानवाहक पोत आमने-सामने (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

USS Theodore Roosevelt: पश्चिम एशिया में तनाव अब उस मोड़ पर है, जहां एक चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका का तीसरा विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूज़वेल्ट इलाके में तैनात हो गया है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वह वॉशिंगटन के पहले वार की राह नहीं देखेगा। उसका आरोप है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में नए हमले की तैयारी कर रहा है। उधर समुद्र में जलते टैंकर और बहरीन में जारी अलर्ट हालात की गंभीरता बता रहे हैं।

US Aircraft Carrier Middle East: खाड़ी में अमेरिका की सैन्य ताकत बढ़ी, तीन विमानवाहक पोत तैनात

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूज़वेल्ट मध्य-पूर्व पहुंच गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जज़ीरा को इसकी पुष्टि की। यह पोत अमेरिकी सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में पहले से मौजूद दो विमानवाहक पोतों के साथ जुड़ गया है। यानी एक ही इलाके में अब तीन अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। आम तौर पर एक ऐसा पोत हजारों नौसैनिकों और दर्जनों लड़ाकू विमानों का तैरता हुआ अड्डा होता है।

ईरान की दो टूक: अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेंगे

इस जमावड़े पर तेहरान की प्रतिक्रिया तीखी रही। ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि उनका देश अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेगा। उनका इशारा साफ था कि वॉशिंगटन कूटनीति के सहारे वक्त काट रहा है, ताकि दूसरे हमले की तैयारी पूरी हो सके।

बहरीन में अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट, ईरानी ड्रोन हमले का दावा

इस बीच बहरीन में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इसमें ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से हमले के खतरे का जिक्र है। यह अलर्ट तब आया जब मनामा ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरानी हमले नाकाम किए। बहरीन ने इन्हें ईरान की "व्यवस्थित आक्रामकता" बताया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) का दावा है कि उसने छह ड्रोन से रिफा एयरबेस में अमेरिकी वायु रक्षा ठिकाने के रडार को निशाना बनाया। बहरीन में ही अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात रहता है, इसलिए यह दावा अहम है।

होर्मुज में दो टैंकरों में आग, तेल आपूर्ति पर मंडराया संकट

समुद्र में हालात और बिगड़े हैं। ईरानी नौसेना के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य में दो टैंकर बारूदी सुरंगों से टकराकर आग की चपेट में आ गए। हाल के दिनों में ऐसी यह सातवीं घटना है। दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर बड़ी हद तक निर्भर है, इसलिए यहां की हर आग का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक पहुंच सकता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय है।

यमन में संघर्ष तेज, हूतियों ने सऊदी अरब के अहम ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया

यमन में लड़ाई तेज है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने चेताया है कि लहज प्रांत में 9,600 लोगों के शिविर के करीब संघर्ष पहुंच रहा है। हूतियों ने रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, शहर के वित्तीय केंद्र और ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के दो पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाने का दावा किया है। यह पाइपलाइन सऊदी तेल को होर्मुज़ से बचाकर लाल सागर तक पहुंचाने का अहम वैकल्पिक रास्ता है। हूतियों ने करीब 600 युद्धबंदियों को रिहा करने की भी घोषणा की है।

फलस्तीनी इलाकों में भी हिंसा थमी नहीं है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन के पूर्व में इजरायली सेना के वाहन ने दो लोगों को कुचलकर घायल कर दिया। दक्षिणी गाज़ा में इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.