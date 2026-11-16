US Iran War: तीसरा अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी में, ईरान की दो टूक: “पहले हमले का इंतजार नहीं करेंगे”

इस बीच बहरीन में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इसमें ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से हमले के खतरे का जिक्र है। यह अलर्ट तब आया जब मनामा ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरानी हमले नाकाम किए। बहरीन ने इन्हें ईरान की "व्यवस्थित आक्रामकता" बताया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) का दावा है कि उसने छह ड्रोन से रिफा एयरबेस में अमेरिकी वायु रक्षा ठिकाने के रडार को निशाना बनाया। बहरीन में ही अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात रहता है, इसलिए यह दावा अहम है।