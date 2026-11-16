US Iran War: तीसरा अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी में, ईरान की दो टूक: “पहले हमले का इंतजार नहीं करेंगे”

USS Theodore Roosevelt : "कूटनीति के बहाने समय खरीद रहा है अमेरिका": ईरान का बड़ा आरोप, तीन विमानवाहक पोत आमने-सामने (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
USS Theodore Roosevelt: पश्चिम एशिया में तनाव अब उस मोड़ पर है, जहां एक चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। अमेरिका का तीसरा विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूज़वेल्ट इलाके में तैनात हो गया है। ईरान ने दो टूक कह दिया है कि वह वॉशिंगटन के पहले वार की राह नहीं देखेगा। उसका आरोप है कि अमेरिका बातचीत की आड़ में नए हमले की तैयारी कर रहा है। उधर समुद्र में जलते टैंकर और बहरीन में जारी अलर्ट हालात की गंभीरता बता रहे हैं।
अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका का विमानवाहक पोत यूएसएस थियोडोर रूज़वेल्ट मध्य-पूर्व पहुंच गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने अल जज़ीरा को इसकी पुष्टि की। यह पोत अमेरिकी सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में पहले से मौजूद दो विमानवाहक पोतों के साथ जुड़ गया है। यानी एक ही इलाके में अब तीन अमेरिकी युद्धपोत तैनात हैं। आम तौर पर एक ऐसा पोत हजारों नौसैनिकों और दर्जनों लड़ाकू विमानों का तैरता हुआ अड्डा होता है।
इस जमावड़े पर तेहरान की प्रतिक्रिया तीखी रही। ईरान के उप-विदेश मंत्री काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि उनका देश अमेरिकी हमले का इंतजार नहीं करेगा। उनका इशारा साफ था कि वॉशिंगटन कूटनीति के सहारे वक्त काट रहा है, ताकि दूसरे हमले की तैयारी पूरी हो सके।
इस बीच बहरीन में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इसमें ईरान और यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से हमले के खतरे का जिक्र है। यह अलर्ट तब आया जब मनामा ने बताया कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरानी हमले नाकाम किए। बहरीन ने इन्हें ईरान की "व्यवस्थित आक्रामकता" बताया। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड (आईआरजीसी) का दावा है कि उसने छह ड्रोन से रिफा एयरबेस में अमेरिकी वायु रक्षा ठिकाने के रडार को निशाना बनाया। बहरीन में ही अमेरिकी नौसेना का पांचवां बेड़ा तैनात रहता है, इसलिए यह दावा अहम है।
समुद्र में हालात और बिगड़े हैं। ईरानी नौसेना के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य में दो टैंकर बारूदी सुरंगों से टकराकर आग की चपेट में आ गए। हाल के दिनों में ऐसी यह सातवीं घटना है। दुनिया के करीब पांचवें हिस्से का तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी पर बड़ी हद तक निर्भर है, इसलिए यहां की हर आग का असर पेट्रोल-डीजल की कीमतों तक पहुंच सकता है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी चिंता का विषय है।
यमन में लड़ाई तेज है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने चेताया है कि लहज प्रांत में 9,600 लोगों के शिविर के करीब संघर्ष पहुंच रहा है। हूतियों ने रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, शहर के वित्तीय केंद्र और ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के दो पंपिंग स्टेशनों को निशाना बनाने का दावा किया है। यह पाइपलाइन सऊदी तेल को होर्मुज़ से बचाकर लाल सागर तक पहुंचाने का अहम वैकल्पिक रास्ता है। हूतियों ने करीब 600 युद्धबंदियों को रिहा करने की भी घोषणा की है।
फलस्तीनी इलाकों में भी हिंसा थमी नहीं है। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में जेनिन के पूर्व में इजरायली सेना के वाहन ने दो लोगों को कुचलकर घायल कर दिया। दक्षिणी गाज़ा में इजरायली ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई।
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