जॉर्डन के चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान कत्लेआम मचाने वाले तीनों आरोपियों को सुनाई गई फांसी की सज़ा

जॉर्डन के करक गवर्नरेट के हमूद गांव में शुक्रवार 23 अक्टूबर को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च में अंतिम संस्कार के दौरान तीन आतंकियों ने हमला करते हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि तीनों आतंकी फुटपाथ पर पेड़ों और एक दीवार के पीछे छिपकर चर्च में लोगों पर गोलियाँ चला रहे थे और फिर वो दौड़ते हुए चर्च के अंदर चले गए और ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी रखी। आतंकियों ने कई मिनटों तक गोलीबारी की, जिससे चर्च में हाहाकार मच गया। हमले के समय चर्च में 150-200 लोग मौजूद थे। वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी घटनास्थल से उसी कार में फरार हो गए थे, जिसमें वो आए थे। इस आतंकी हमले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 40 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।