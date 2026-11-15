परमाणु निरीक्षण पर फिर टकराव: ईरान ने IAEA को घेरा, बघाई बोले-‘पक्षपाती है IAEA’

ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई (फोटो- MFO Iran)
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की कड़ी आलोचना करते हुए उसे 'एकतरफा और पक्षपाती' बताया है। यह प्रतिक्रिया तब आई है जब IAEA ने ईरान से एक बार फिर आग्रह किया कि वह अपनी परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण को फिर से शुरू करने की अनुमति दे।
यह पूछे जाने पर कि क्या ईरान अमेरिका के साथ किसी संभावित समझौते के तहत यूरेनियम संवर्धन को अस्थायी रूप से रोकने या इसके स्तर को कम करने के लिए तैयार होगा, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हो रही है।
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी- IAEA ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं और सामग्रियों की जानकारी का अभाव 'गंभीर चिंता का विषय' है और निरीक्षण तुरंत फिर से शुरू होने चाहिए। ईरान का दावा है कि एजेंसी और उसके महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने तेहरान के परमाणु केंद्रों पर हुई सैन्य आक्रामकता की निंदा करने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफलता दिखाई है।
बघाई का कहना है कि जून 2025 में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद सुरक्षा और असामान्य परिस्थितियों के चलते सामान्य निरीक्षण संभव नहीं हैं। उन्होंने जोर दिया कि ईरान अभी भी परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और अपने दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध है।
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि तेहरान के पास इस बात के 'दस्तावेजी' सबूत हैं कि क्षेत्रीय देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों में मदद की है, और उन्होंने राजनयिक माध्यमों से सीधे तौर पर यह मुद्दा उठाया है।
जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के हथियारों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कमज़ोर करने के मकसद से महीनों से लगातार US और इज़राइली हमलों के बावजूद, इंटेलिजेंस अधिकारियों का अनुमान है कि ईरान के पास 1,500 से 2,500 मिसाइलें हैं।
इन घटनाओं के साथ-साथ, स्ट्रेटेजिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी तनाव बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) नेवी और आर्म्ड फोर्सेज नेवी के अनुसार, तीन तेल टैंकरों में पानी के रास्ते में और उसके आसपास नेवल माइंस से टकराने के बाद धमाका हुआ और आग लग गई, जबकि ईरानी सेना ने जहाजों को प्रतिबंधित समुद्री इलाकों में घुसने से मना किया था।
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