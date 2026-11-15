परमाणु निरीक्षण पर फिर टकराव: ईरान ने IAEA को घेरा, बघाई बोले-‘पक्षपाती है IAEA’

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी- IAEA ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं और सामग्रियों की जानकारी का अभाव 'गंभीर चिंता का विषय' है और निरीक्षण तुरंत फिर से शुरू होने चाहिए। ईरान का दावा है कि एजेंसी और उसके महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने तेहरान के परमाणु केंद्रों पर हुई सैन्य आक्रामकता की निंदा करने और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफलता दिखाई है।