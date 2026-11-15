‘उम्मीद करता हूं तुम मर जाओ’, Nvidia की मीटिंग में कर्मचारियों पर भड़कते थे जेन्सेन हुआंग, अधिकारी पर फेंकी पानी की बोतल

द पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में हुई एक बैठक के दौरान हुआंग ने कंपनी के तत्कालीन कार्यकारी उपाध्यक्ष जय पुरी को जमकर फटकार लगाई थी। यह बैठक बंद कमरे में हुई थी और इसमें 30 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बताया गया है कि हुआंग ने जय पुरी से कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें फ्लू हो जाए और तुम्हारी हालत और खराब हो जाए।' इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मर जाओ और हम सभी को इस परेशानी से छुटकारा दिला दो।' जय पुरी उस समय कंपनी के बिक्री और बिजनेस डेवलपमेंट से जुड़े कामकाज संभाल रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब वे Nvidia में वरिष्ठ सलाहकार की भूमिका में हैं।