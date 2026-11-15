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खाड़ी में भड़की जंग: सऊदी गठबंधन ने मार गिराए 3 हूती ड्रोन, बहरीन में खतरे का अलर्ट

सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 3 हूती ड्रोन मार गिराए, बहरीन ने खतरे की चेतावनी जारी की। होर्मुज में बारूदी सुरंगों से टकराए टैंकर। पढ़ें ताजा अपडेट।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 15 Nov 2026, 12:04 PM IST

Saudi-led coalition

सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 3 हूती ड्रोन मार गिराए, Photo- ChatGpt

Iran War Update: ईरान ने खाड़ी देश में स्थित एक अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाया है। जिसे लेकर बहरीन ने संभावित खतरे की चेतावनी जारी की है। यमन के हूतियों से लड़ रहे सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने तीन घंटों के भीतर हूतियों द्वारा छोड़े गए तीन ड्रोनों को मार गिराया है, जबकि हूतियों का दावा है कि उन्होंने अल-जौफ के ऊपर सऊदी के एक विमान को मार गिराया है। इस बढ़ते खतरे के बीच पड़ोसी देश बहरीन ने भी देशव्यापी सुरक्षा अलर्ट जारी कर अपने नागरिकों और निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है।

सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम

Arab News की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी वायु रक्षा बलों ने रविवार तड़के राजधानी रियाद की ओर दागी गईं दो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही, सऊदी के तेल-समृद्ध पूर्वी प्रांत (Eastern Province) को निशाना बनाकर भेजे गए तीन हूती ड्रोन भी कुछ ही घंटों के भीतर मार गिराए गए।
रियाद में तड़के करीब 4:08 बजे नागरिक सुरक्षा सायरन बजने के बाद तीन तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद अधिकारियों ने स्थिति नियंत्रण में होने की पुष्टि की। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन सफल इंटरसेप्शन की जानकारी साझा की।

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बहरीन में हाई अलर्ट और सुरक्षा चेतावनी

Gulf Business के मुताबिक, बहरीन के गृह मंत्रालय ने सितंबर के बाद पहली बार देशव्यापी सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय ने नागरिकों और प्रवासियों से शांत रहने, निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने और केवल आधिकारिक चैनलों के निर्देशों का पालन करने को कहा है।
Al Jazeera और Iran International की रिपोर्टों के अनुसार, यह अलर्ट उस समय आया जब ईरान ने बहरीन में स्थित एक अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया। बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने भी रविवार तड़के एक ईरानी ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने की सूचना दी है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब यमन के विभिन्न मोर्चों पर हो गया है। शनिवार को भी सऊदी सेना ने दक्षिणी क्षेत्र की ओर आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को रोका था। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी व्यापक टकराव का असर अब खाड़ी देशों की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र पर भी साफ दिखाई देने लगा है।

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