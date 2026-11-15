खाड़ी में भड़की जंग: सऊदी गठबंधन ने मार गिराए 3 हूती ड्रोन, बहरीन में खतरे का अलर्ट

Arab News की रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी वायु रक्षा बलों ने रविवार तड़के राजधानी रियाद की ओर दागी गईं दो बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके साथ ही, सऊदी के तेल-समृद्ध पूर्वी प्रांत (Eastern Province) को निशाना बनाकर भेजे गए तीन हूती ड्रोन भी कुछ ही घंटों के भीतर मार गिराए गए।

रियाद में तड़के करीब 4:08 बजे नागरिक सुरक्षा सायरन बजने के बाद तीन तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद अधिकारियों ने स्थिति नियंत्रण में होने की पुष्टि की। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इन सफल इंटरसेप्शन की जानकारी साझा की।