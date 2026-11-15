सिडनी के पास दो सड़क हादसों से दहला NSW, 4 मौतें, 3 अस्पताल में भर्ती

क्वींसलैंड पुलिस सर्विस के चीफ इंस्पेक्टर ग्रांट मार्कस ने बताया कि, 9 नवंबर को सुबह करीब 10 बजे (स्थानीय समय), ब्रिस्बेन से लगभग 300 किमी उत्तर में स्थित बुंडाबर्ग (Bundaberg) शहर में एक गाड़ी मेडिकल सेंटर के अंदर जा घुसी, जिससे वहां मौजूद कई लोग इसकी चपेट में आ गए। शिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, 63 वर्षीय एक व्यक्ति, जो उस समय वेटिंग रूम में मौजूद था, गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनकी साथी, जो 63 साल की महिला हैं, को जानलेवा चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया।