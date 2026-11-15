Netanyahu Unity Government: बहुमत गंवाकर “यूनिटी” की दुहाई: ईरान का डर दिखाकर सत्ता बचाने की कोशिश में बेंजामिन नेतन्याहू?

27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड सबसे बड़ी पार्टी बनी, पर उनका गठबंधन 120 सीटों वाली संसद में सिर्फ 53 सीटें जीत सका, जबकि बहुमत के लिए 61 चाहिए। राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने सरकार बनाने का पहला मौका आइजनकोत को दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक, यशर, बेनेट की "टुगेदर", लीबरमैन की "इजराइल हमारा घर" और लिकुड मिलकर 67 सीटों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आइजनकोत को नेतन्याहू को हटाने का अपना मुख्य चुनावी वादा छोड़ना पड़ेगा। एविगडोर लीबरमैन पहले ही नेतन्याहू के साथ एकता सरकार से इनकार कर चुके हैं। आइजनकोत अरब दलों के बाहरी समर्थन वाली अल्पमत सरकार या हरेदी दलों के साथ गठजोड़ के विकल्प भी टटोल रहे हैं, पर हर रास्ते में अड़चन है।