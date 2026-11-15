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Netanyahu Unity Government: बहुमत गंवाकर “यूनिटी” की दुहाई: ईरान का डर दिखाकर सत्ता बचाने की कोशिश में बेंजामिन नेतन्याहू?

Israel Coalition Talks: एक तरफ हाथ बढ़ाने की अपील, दूसरी तरफ "नाटक" का आरोप। कुर्सी की इस रस्साकशी में ईरान का खौफ, ज़िद और संख्या का गणित, सब कुछ दांव पर है। क्या तेल अवीव को मिलेगी नई सरकार, या जनता को फिर जाना पड़ेगा वोट डालने?
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भारत

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Manoj Vashisth

Updated: 15 Nov 2026, 7:29 AM IST

Eisenkot rejects Netanyahu offer

Eisenkot rejects Netanyahu offer : नेतन्याहू का 'एकता' दांव: आइजनकोत बोले- 'एक और चाल', अब कौन झुकेगा? (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Eisenkot Rejects Netanyahu Offer: इजराइल की सियासत में "एकता" शब्द अचानक सबसे बड़ा हथियार बन गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी गादी आइज़नकोत को बिना शर्त बातचीत का न्योता दे डाला, मगर जवाब मिला "एक और चाल।" चुनाव में बहुमत गंवा चुके नेतन्याहू की यह पेशकश सच्ची पहल है या कुर्सी बचाने का दांव, इसी सवाल पर अब पूरे देश की नज़र टिकी है।

Eisenkot Rejects Netanyahu Offer: बिना शर्त बातचीत का न्योता, लेकिन विपक्ष ने उठाए सवाल

इजराइल में सरकार गठन की जोड़-तोड़ ने शनिवार रात नया मोड़ ले लिया। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी कर विपक्षी नेता गादी आइजनकोत से कहा कि दोनों को बिना किसी पूर्व शर्त के एक कमरे में बैठना चाहिए। उनका तर्क था कि कमजोर या आतंक समर्थकों पर टिकी सरकार देश की सुरक्षा चुनौतियां नहीं संभाल सकती।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर नेतन्याहू ने दिखाई चिंता

नेतन्याहू ने बताया कि गुरुवार को आइजनकोत से उनकी अहम बातचीत हुई थी। दोनों एक-दूसरे को तब से जानते हैं, जब आइजनकोत सेना प्रमुख थे। उन्होंने ईरान का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि तेहरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करना चाहता है, और यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू हुआ तो इजराइल के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। सेना भर्ती जैसे विवादित मसले पर भी उन्होंने उग्र-रूढ़िवादी (हरेदी) समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हल निकालने की बात कही।

आइजनकोत का पलटवार- 'यह सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है'

आइजनकोत की पार्टी "यशर" के प्रमुख ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि बैठक तो पहले से तय थी, इसलिए सार्वजनिक अपील महज दिखावा है। उन्होंने नेतन्याहू पर संसद (नेसेट) में एक सरकारी समारोह का अपमान करने और देश को बांटने का भी आरोप लगाया। साथ ही साफ किया कि आपातकालीन सरकार उनकी अगुवाई में बनेगी, और भागीदारी के लिए उनके सिद्धांत मानने तथा कट्टरपंथियों से नाता तोड़ना होगा।

उधर वित्त मंत्री और रिलिजियस जायोनिज़्म पार्टी के अध्यक्ष बेजालेल स्मोट्रिच ने नेतन्याहू का साथ देते हुए आइजनकोत से प्रस्ताव मानने की अपील की।

Israel election 2026 results: गणित क्या कहता है

27 अक्टूबर के चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड सबसे बड़ी पार्टी बनी, पर उनका गठबंधन 120 सीटों वाली संसद में सिर्फ 53 सीटें जीत सका, जबकि बहुमत के लिए 61 चाहिए। राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने सरकार बनाने का पहला मौका आइजनकोत को दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक, यशर, बेनेट की "टुगेदर", लीबरमैन की "इजराइल हमारा घर" और लिकुड मिलकर 67 सीटों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आइजनकोत को नेतन्याहू को हटाने का अपना मुख्य चुनावी वादा छोड़ना पड़ेगा। एविगडोर लीबरमैन पहले ही नेतन्याहू के साथ एकता सरकार से इनकार कर चुके हैं। आइजनकोत अरब दलों के बाहरी समर्थन वाली अल्पमत सरकार या हरेदी दलों के साथ गठजोड़ के विकल्प भी टटोल रहे हैं, पर हर रास्ते में अड़चन है।

अगर आइजनकोत तय समय में बहुमत नहीं जुटा सके, तो राष्ट्रपति नेतन्याहू को मौका दे सकते हैं। यानी असली फैसला मंच के भाषणों से नहीं, बंद कमरों की बातचीत से होगा।

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