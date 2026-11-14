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मृत्युदंड पर रोक के खिलाफ भारत का वोट: संयुक्त राष्ट्र में बोला, ‘राज्य द्वारा थोपी गई मौत’ कहना विडंबना

भारत ने UN महासभा में मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया और कहा कि सज़ा तय करना हर संप्रभु देश का अधिकार है, इस पर कोई वैश्विक सहमति नहीं।
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भारत

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Anand Prakash Yadav

Updated: 14 Nov 2026, 6:53 PM IST

UN General Assembly

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, भाविका मंगलानंदन, Photo- unweb tv

India against moratorium: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक मसौदा प्रस्ताव (A/C.3/81/L.43) के खिलाफ मतदान किया, जिसमें मौत की सजा के इस्तेमाल पर रोक (मोरटोरियम) लगाने की मांग की गई थी। भारत ने तर्क दिया कि मौत की सजा के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है और हर संप्रभु देश को अपनी कानूनी प्रणाली और दंड तय करने का अधिकार है।

81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति की 43वीं पूर्ण बैठक के दौरान, भारत ने 'न्यायेतर, त्वरित या मनमानी हत्याओं' (extrajudicial, summary or arbitrary executions) से जुड़े एक अलग मसौदा प्रस्ताव (A/C.3/81/L.37) पर भी अपना पक्ष रखा। नई दिल्ली ने कुल मिलाकर इस प्रस्ताव (A/C.3/81/L.37) को अपनाने का समर्थन तो किया, लेकिन उसने औपचारिक रूप से उस विशेष पैराग्राफ से खुद को अलग कर लिया, जिसमें कानूनी रूप से दी जाने वाली मौत की सजा को 'यातना' और 'मनमानी हत्याओं' के बराबर बताया गया था।

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भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

न्यायेतर हत्याओं से जुड़े इस मसौदा प्रस्ताव (A/C.3/81/L.37) पर बोलते हुए, भारतीय विदेश सेवा (IFS) की अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव, भाविका मंगलानंदन ने अदालती आदेश से दी जाने वाली मौत की सजा को गैर-कानूनी हत्याओं के साथ जोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई।

उन्होंने कहा, 'मौत की सजा के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है, और ICCPR (नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध) का अनुच्छेद 6 कुछ शर्तों के साथ इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है। मौत की सजा एक कठोर और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही दी जाती है।' मंगलानंदन ने आगे कहा, 'इसलिए, इसे 'राज्य द्वारा थोपी गई मौत' (state-inflicted death) कहना पूरी तरह गलत है।'
उन्होंने 'न्यायेतर और मनमानी हत्याओं' से जुड़े प्रस्ताव या रिपोर्ट में मौत की सजा पर चर्चा किए जाने का भी विरोध किया और इसे 'कपटपूर्ण और शरारतपूर्ण' करार दिया।

मनमाने ढंग से दी गई फांसी गैर कानूनी

उन्होंने कहा, 'बिना कानूनी प्रक्रिया के, तुरंत या मनमाने ढंग से दी गई फांसी गैर-कानूनी है और मानवाधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। इससे पीड़ितों के परिवारों पर गहरा असर पड़ता है और यह सबसे बुनियादी मानवाधिकार-'जीवन के अधिकार'- का उल्लंघन है।'

उन्होंने आगे कहा, 'इसलिए, भारत ने उस प्रस्ताव को अपनाने का समर्थन किया है, जो देशों से मानवाधिकारों के ऐसे गंभीर उल्लंघनों को पूरी तरह खत्म करने का आह्वान करता है।' भारत का कानूनी पक्ष रखते हुए, उन्होंने बताया कि देश में मृत्युदंड एक कानूनी प्रावधान है, जिसका इस्तेमाल केवल 'सबसे दुर्लभ' (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) मामलों में ही किया जाता है।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को विशेष रूप से (A/C.3/81/L.37) के 'ऑपरेशनल पैराग्राफ 6' (OP 6) पर आपत्ति है। इसमें मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में 'विशेष प्रतिवेदक' (स्पेशल रैपोर्टियर) द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का जिक्र है और देशों से इसकी सिफारिशों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है।

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