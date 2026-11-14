मृत्युदंड पर रोक के खिलाफ भारत का वोट: संयुक्त राष्ट्र में बोला, ‘राज्य द्वारा थोपी गई मौत’ कहना विडंबना

उन्होंने कहा, 'मौत की सजा के खिलाफ कोई अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है, और ICCPR (नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध) का अनुच्छेद 6 कुछ शर्तों के साथ इसके इस्तेमाल की अनुमति देता है। मौत की सजा एक कठोर और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही दी जाती है।' मंगलानंदन ने आगे कहा, 'इसलिए, इसे 'राज्य द्वारा थोपी गई मौत' (state-inflicted death) कहना पूरी तरह गलत है।'

उन्होंने 'न्यायेतर और मनमानी हत्याओं' से जुड़े प्रस्ताव या रिपोर्ट में मौत की सजा पर चर्चा किए जाने का भी विरोध किया और इसे 'कपटपूर्ण और शरारतपूर्ण' करार दिया।