यूक्रेन को डेनमार्क का 645 मिलियन यूरो का रक्षा तोहफा, UK ने रूसी तेल पर कसा शिकंजा

जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ बची हुई दो वार्ता श्रेणियों (क्लस्टर) को इस साल के अंत तक पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से इस पर बात हुई। आयरलैंड, पोलैंड, इटली और चेकिया के प्रधानमंत्रियों और लिथुआनिया के राष्ट्रपति से भी अहम बातचीत हुई।c जेलेंस्की ने कहा, हम यूरोप की रक्षा कर रहे हैं। हम यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं। ये बातें ऐसे समय आईं जब आयरलैंड की राजधानी डबलिन में 9वां यूरोपीय राजनीतिक समुदाय (EPC) शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ।