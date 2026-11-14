दुनिया से खत्म होने की कगार पर पोलियो, फिर भी पाकिस्तान में क्यों नहीं थम रहा संक्रमण?

Pakistan Polio Crisis: पाकिस्तान दुनिया के उन दो अंतिम देशों (अफगानिस्तान के साथ) में शामिल है जहां जंगली पोलियोवायरस (Wild Poliovirus) का संक्रमण अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में नए मामले सामने आने से यह संकट लगातार बना हुआ है। पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन की राह में सबसे बड़ी बाधाएं टीके को लेकर फैला अविश्वास और सुरक्षा चुनौतियां हैं। पाकिस्तान में बीते 6 नवंबर को खैबर जिले के सात महीने के एक बच्चे में पोलियो का मामला सामने आया, जो 2026 का नौवां मामला है।