14 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

1,000 से अधिक युद्धबंदी लौटेंगे घर! रूस-यूक्रेन के बीच अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली पर सहमति

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद की सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली की उम्मीद है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक दोनों पक्षों के 1,000 से अधिक लोग रिहा हो सकते हैं। जानें पूरी खबर।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Updated: 14 Nov 2026, 11:50 AM IST

prisoners of war

रूस-यूक्रेन में कैदियों की रिकॉर्ड अदला-बदली की तैयारी, Photo- ChatGpt

Russia Ukraine Prisoner Exchange: यूक्रेन को रूस के साथ अब तक के सबसे बड़े कैदी आदान-प्रदान (prisoner exchange) की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि,1,000 से अधिक लोगों को रिहा किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी टीमें, खुफिया एजेंसियां ​​और विशेष सेवाएं इस आदान-प्रदान को संभव बनाने के लिए काम कर रही हैं।

'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, जेलेंस्की ने कहा कि कीव, अमेरिका के उन आश्वासनों को गंभीरता से ले रहा है, जिनमें कहा गया है कि प्रस्तावित आदान-प्रदान, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आदान-प्रदान होगा।

अमेरिका में अचानक विमानों की उड़ानों पर लगी रोक, भारत आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

ये भी पढ़ें
Air India Flight

सबसे बड़ी अदला-बदली

जेलेंस्की ने कहा कि, हम वास्तव में एक बड़े पैमाने पर कैदी आदान-प्रदान की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे अमेरिकी साझेदारों ने जो कहा है, हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। यह इस युद्ध का सबसे बड़ा आदान-प्रदान होना चाहिए। दोनों पक्षों से एक हजार से अधिक लोग। यह कई यूक्रेनी परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील मामला है। अभी, हमारी टीमें, विशेष सेवाएं, खुफिया एजेंसियां ​​और 'समन्वय मुख्यालय' (Coordination Headquarters) - सभी इस आदान-प्रदान को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे जल्द ही तैयारियों के विवरण पर एक रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी हालिया राजनयिक बातचीत के नतीजों पर भी प्रकाश डाला और डेनमार्क की ओर से 645 मिलियन यूरो के रक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की। 'X' पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, जेलेंस्की ने बताया कि इस पैकेज में F-16 लड़ाकू विमानों के लिए अतिरिक्त गोला-बारूद और यूक्रेन के लिए ऊर्जा सहायता शामिल होगी।

बाहरी देशों से मिल रही मदद

जेलेंस्की ने कहा कि, सबसे बड़ा पैकेज डेनमार्क की ओर से है, 645 मिलियन यूरो का रक्षा पैकेज। इसमें F-16 विमानों के लिए और अधिक गोला-बारूद शामिल होगा, जो रूस के 'शहेद' (shahed) ड्रोन को मार गिराते हैं। इसके अलावा, ऊर्जा सहायता भी दी जाएगी।

जेलेंस्की ने आगे बताया कि यूरोपीय साझेदारों के साथ बातचीत में खेरसॉन, निप्रो, खार्किव, ओडेसा, सुमी और कीव जैसे शहरों के लिए विशेष सहायता पर चर्चा हुई, जो चल रहे संघर्ष के बीच कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि यूनाइटेड किंगडम के साथ रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई। वहीं, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और पोलैंड के नेताओं के साथ उनकी बैठकों का मुख्य फोकस यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करने पर था। राजनयिक मोर्चे पर, ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि 13 नवंबर को आयरलैंड में हुई बैठक के दौरान, कीव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विशेष दूतों - स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर - के साथ अगले कदमों पर सहमति जताई है।

एलन मस्क को लगा बड़ा झटका! अंतरिक्ष में पहुंचा स्टारशिप, वापसी के दौरान आग का गोला बना सुपर हेवी बूस्टर; देखें Video

ये भी पढ़ें
SpaceX Starship Flight 15
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.