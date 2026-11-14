1,000 से अधिक युद्धबंदी लौटेंगे घर! रूस-यूक्रेन के बीच अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली पर सहमति

रूस-यूक्रेन में कैदियों की रिकॉर्ड अदला-बदली की तैयारी, Photo- ChatGpt
Russia Ukraine Prisoner Exchange: यूक्रेन को रूस के साथ अब तक के सबसे बड़े कैदी आदान-प्रदान (prisoner exchange) की उम्मीद है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि,1,000 से अधिक लोगों को रिहा किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी टीमें, खुफिया एजेंसियां और विशेष सेवाएं इस आदान-प्रदान को संभव बनाने के लिए काम कर रही हैं।
'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में, जेलेंस्की ने कहा कि कीव, अमेरिका के उन आश्वासनों को गंभीरता से ले रहा है, जिनमें कहा गया है कि प्रस्तावित आदान-प्रदान, संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आदान-प्रदान होगा।
जेलेंस्की ने कहा कि, हम वास्तव में एक बड़े पैमाने पर कैदी आदान-प्रदान की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे अमेरिकी साझेदारों ने जो कहा है, हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। यह इस युद्ध का सबसे बड़ा आदान-प्रदान होना चाहिए। दोनों पक्षों से एक हजार से अधिक लोग। यह कई यूक्रेनी परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील मामला है। अभी, हमारी टीमें, विशेष सेवाएं, खुफिया एजेंसियां और 'समन्वय मुख्यालय' (Coordination Headquarters) - सभी इस आदान-प्रदान को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे जल्द ही तैयारियों के विवरण पर एक रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूरोपीय नेताओं के साथ अपनी हालिया राजनयिक बातचीत के नतीजों पर भी प्रकाश डाला और डेनमार्क की ओर से 645 मिलियन यूरो के रक्षा सहायता पैकेज की घोषणा की। 'X' पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में, जेलेंस्की ने बताया कि इस पैकेज में F-16 लड़ाकू विमानों के लिए अतिरिक्त गोला-बारूद और यूक्रेन के लिए ऊर्जा सहायता शामिल होगी।
जेलेंस्की ने कहा कि, सबसे बड़ा पैकेज डेनमार्क की ओर से है, 645 मिलियन यूरो का रक्षा पैकेज। इसमें F-16 विमानों के लिए और अधिक गोला-बारूद शामिल होगा, जो रूस के 'शहेद' (shahed) ड्रोन को मार गिराते हैं। इसके अलावा, ऊर्जा सहायता भी दी जाएगी।
जेलेंस्की ने आगे बताया कि यूरोपीय साझेदारों के साथ बातचीत में खेरसॉन, निप्रो, खार्किव, ओडेसा, सुमी और कीव जैसे शहरों के लिए विशेष सहायता पर चर्चा हुई, जो चल रहे संघर्ष के बीच कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि यूनाइटेड किंगडम के साथ रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा हुई। वहीं, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और पोलैंड के नेताओं के साथ उनकी बैठकों का मुख्य फोकस यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करने पर था। राजनयिक मोर्चे पर, ज़ेलेंस्की ने पुष्टि की कि 13 नवंबर को आयरलैंड में हुई बैठक के दौरान, कीव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के विशेष दूतों - स्टीव विटकॉफ़ और जेरेड कुशनर - के साथ अगले कदमों पर सहमति जताई है।
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