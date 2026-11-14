1,000 से अधिक युद्धबंदी लौटेंगे घर! रूस-यूक्रेन के बीच अब तक की सबसे बड़ी अदला-बदली पर सहमति

जेलेंस्की ने कहा कि, हम वास्तव में एक बड़े पैमाने पर कैदी आदान-प्रदान की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे अमेरिकी साझेदारों ने जो कहा है, हम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। यह इस युद्ध का सबसे बड़ा आदान-प्रदान होना चाहिए। दोनों पक्षों से एक हजार से अधिक लोग। यह कई यूक्रेनी परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील मामला है। अभी, हमारी टीमें, विशेष सेवाएं, खुफिया एजेंसियां ​​और 'समन्वय मुख्यालय' (Coordination Headquarters) - सभी इस आदान-प्रदान को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे जल्द ही तैयारियों के विवरण पर एक रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है।