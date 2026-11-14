अमेरिका में अचानक विमानों की उड़ानों पर लगी रोक, भारत आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के कम्युनिकेशन सिस्टम (संचार तंत्र) में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई। सुरक्षा और नियमों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने देश भर के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों की आवाजाही रोक दी या उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 'ग्राउंड स्टॉप' का मतलब होता है कि फिलहाल विमानों को उनके तय स्थानों से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है जब तक कि सिस्टम पूरी तरह ठीक न हो जाए। इस तकनीकी खराबी की वजह से सिर्फ अमेरिकी घरेलू उड़ानें ही नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत के बीच आने-जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स का शेड्यूल भी बुरी तरह गड़बड़ा गया है।