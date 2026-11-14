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अमेरिका में अचानक विमानों की उड़ानों पर लगी रोक, भारत आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर भी संकट, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी

Air India Flight: अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कम्युनिकेशन सिस्टम में खराबी से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। भारत-अमेरिका फ्लाइट्स पर भी असर की आशंका, एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Updated: 14 Nov 2026, 9:27 AM IST

Air India Flight

अमेरिका में उड़ानों पर रोक, एयर इंडिया की एडवाइजरी जारी (फोटो सोर्स-AIR India Website)

Air India Flight Update: अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संचार सिस्टम में आई तकनीकी खराबी ने हवाई सफर करने वाले यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। इस गड़बड़ी के चलते अमेरिकी एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड स्टॉप लागू करना पड़ा है। इसका असर भारत और अमेरिका के बीच चलने वाली उड़ानों पर भी पड़ सकता है। एयर इंडिया ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है।

क्या है पूरा मामला?

अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) के कम्युनिकेशन सिस्टम (संचार तंत्र) में अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई। सुरक्षा और नियमों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी प्रशासन ने देश भर के एयरपोर्ट्स पर उड़ानों की आवाजाही रोक दी या उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। 'ग्राउंड स्टॉप' का मतलब होता है कि फिलहाल विमानों को उनके तय स्थानों से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है जब तक कि सिस्टम पूरी तरह ठीक न हो जाए। इस तकनीकी खराबी की वजह से सिर्फ अमेरिकी घरेलू उड़ानें ही नहीं, बल्कि अमेरिका और भारत के बीच आने-जाने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स का शेड्यूल भी बुरी तरह गड़बड़ा गया है।

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एयर इंडिया ने यात्रियों को दी खास सलाह

एयर इंडिया ने सोशल मीडिया और अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए यात्रियों को आगाह किया है। एयरलाइन का कहना है कि उनकी टीमें अमेरिका की इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एयर इंडिया ने कहा है कि यात्री बिना अपनी फ्लाइट का ताजा स्टेटस चेक किए घर से बिल्कुल न निकलें। चूंकि उड़ानों के समय में अचानक बदलाव या देरी हो सकती है, इसलिए एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी बुकिंग की पूरी जानकारी जरूर जांच लें। आप एयर इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 'मैनेज बुकिंग' सेक्शन में अपनी फ्लाइट की लाइव अपडेट देख सकते हैं।

यात्रियों के लिए जरूरी बातें

  • फ्लाइट स्टेटस चेक करें: घर से निकलने या कैब बुक करने से पहले अपनी एयरलाइन की वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति जान लें।
  • देरी के लिए तैयार रहें: तकनीकी समस्या ठीक होने और एयर ट्रैफिक नॉर्मल होने में समय लग सकता है, इसलिए उड़ानों में भारी देरी या कैंसिलेशन की पूरी संभावना है।
  • एयरलाइन के संपर्क में रहें: किसी भी अपडेट के लिए एयरलाइन के कस्टमर केयर या सोशल मीडिया पेज से जुड़े रहें। अचानक आई इस रुकावट से उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है जिनकी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। फिलहाल एयरलाइंस स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रही हैं।

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