अमेरिका में हवाई यातायात ठप, FAA ने देशभर की सभी उड़ानों पर लगाई रोक; लाखों यात्री प्रभावित

US Nationwide Airport Ground Stop: अमेरिका में शुक्रवार दोपहर हवाई यातायात व्यवस्था अचानक ठप हो गई। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने संचार व्यवस्था में आई तकनीकी खराबी के चलते देशभर में सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने का आदेश जारी कर दिया। बता दें कि 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद यह दूसरी बार है, जब अमेरिका में इस तरह देशव्यापी उड़ान प्रतिबंध लगाया गया है।